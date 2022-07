Allarme caldo: non sorprenderti se troverai in balcone questi animali, “incredibile”

Come ben sappiamo, l’estate è la stagione preferita del insetti! Infatti, a causa delle alte temperature, è il periodo migliore per gli infestanti e i roditori. A volte, può bastare adottare delle misure preventive per evitare di avere ospiti indesiderati. Altre volte, è possibile avere dei risultati anche con le soluzioni “fai da te”. Ma quali sono gli insetti che ci possiamo ritrovare sul nostro balcone?

Le zanzare

Le zanzare sono i tipici insetti dell’estate. Se c’è acqua stagnante intorno al tuo balcone, come delle piante, allora ci sono buone probabilità che le zanzare l’abbiano già usata per deporre le uova. E’ importante effettuare periodicamente delle disinfestazioni poiché il clima caldo e umido è perfetto per la loro alimentazione e riproduzione. La soluzione sarebbe rimediare con l’utilizzo di alcune candele o con l’utilizzo di alcune piante come la citronella.

Formiche

Se siete soliti consumare dei pasti in balcone doveste stare attenti alle formiche. Dopo un letargo invernale, è più probabile che tu veda un esercito di formiche marciare nella tua casa durante l’estate. Le formiche devono costantemente cercare cibo per nutrire una colonia in crescita e risparmiare riserve per l’autunno. Se li vedi a casa tua, sono a caccia di cibo e acqua, che possono scarseggiare durante le estati secche. Il miglior metodo di prevenzione è mantenere tutto in ordine e pulito. Le formiche affamate in cerca di cibo possono rilevare anche le più piccole briciole. Una cosa a cui i proprietari di animali domestici devono prestare attenzione è mettere all’aperto ciotole per cibo e acqua. Invita le formiche ad avvicinarsi alla casa.

Lucertole

Se mai dovesse entrare una lucertola in casa, il primo pensiero di tutti sarebbe quello di allontanarla. Infatti, si tratta pur sempre di un rettile e non tutti sono amanti di questi animali. La cosa che attira questi rettili non è il cibo, ma il calore. Le lucertole, infatti, sono degli animali a sangue freddo. Ciò significa che la loro temperatura corporea varia in base a quella dell’ambiente circostante. Di giorno, ad esempio, amano stare al sole. La serainvece, quando inizia a fare più freddo, cercano dei ripari caldi.

Blatte

Sono gli insetti più temuti dell’estate e in numerose città italiane si registra ogni anno una sorta di “invasione“. Le blatte fanno la loro comparsa a tarda primavera per poi proliferare con il caldo durante l’estate. Gli scarafaggi possono “invadere” gli ambienti attraverso piccoli spazi come crepe e fessure, grazie al loro corpo appiattito che permette loro di insinuarsi ovunque. Gli scarafaggi sono noti per essere attratti dalle sostanze dolci: zucchero, cioccolato, marmellata e briciole di qualsiasi genere. Essi adorano anche le carni e gli amidi. Uno dei migliori modi per prevenire un’infestazione è pulire molto attentamente i pavimenti e le superfici da briciole e sostanze appiccicose.