Tra le criptovalute più conosciute al mondo sicuramente troviamo il Bitcoin. Nasce nel 2009, da Satoshi Nakamoto. Prima della sua nascita, ci fu il crollo del mercato immobiliare americano è anche la bancarotta di Lehman Brothers. Lo stesso anno di quest’ultimo avvenimento, Satoshi annunciò la nascita del Bitcoin.

Essendo una moneta virtuale, investire in essa ha comunque i suoi pericoli. È molto volatile e ciò significa che può passare da un estremo all’altro in poco tempo, cioè da un valore estremamente alto ad uno basso, un po’ come sta succede adesso. C’è da dire però che dopo ogni crisi, il bitcoin si è sempre ripreso tanto da far diventare molte persone ricche.

Bitcoin, acquistali subito e diventerai ricco: ecco le previsioni

Come già detto, essendo una moneta volatile e quindi imprevedibile, bisogna fare molta attenzione quando si investe in essa. Molte persone che hanno creduto in essa, ormai sono ricche. Però bisogna anche dire che altre persone hanno perso tutto perché non sono state attente. Quando si fa un investimento, si qualsiasi tipo si deve fare attenzione e per prima cosa si deve avere un piano d’azione che comprende anche un piano di ritirata, se le cose dovessero andare male, cosa non perdere tutto. In ogni caso, anche se le previsioni certe su questa moneta non si possono fare, alcuni esperti sono fiduciosi sulla sua risalita, già da fine anno. Ad esempio, la Finder, pensa che il Bitcoin si riprenderà per la fine dell’anno e arriverà a circa 65.185$, cioè come nel novembre 2021. Migliore è anche l’opinione di Ben Ritchie, che pensa che la moneta potrebbe arrivare anche a 100.000$, per fine anno.

Ovviamente però, come in tutto ci sono anche pareri diversi come quello di Kate Baucherel, la quale pensa che non ci sarà nessuna rimonta per la fine dell’anno mentre Dimitrios Salampasis, concorda in una chiusura annua di 50.000$.