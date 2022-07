Luglio: nessuno lo sa, ma è il mese ideale per coltivare queste piante

Il mese ideale per coltivare queste piante è luglio grazie alle sue temperature generose e al clima piuttosto secco e asciutto. Ci sono alcune piante che prosperano al caldo, all’umidità e alla mancanza di precipitazioni. E tutte queste crescono meglio all’aperto nel vostro giardino. Ma anche all’interno di vasi se ci sono le condizioni adatte alla coltivazione.

Luglio è il mese ideale per coltivare queste piante aromatiche e ornamentali

Sebbene alcune di queste piante vadano benissimo anche in altri mesi, sono particolarmente adatte al mese di luglio. Quindi, se stai cercando le piante giuste da coltivare a luglio, ecco alcune piante da prendere in considerazione al fine di garantire al tuo giardino o alla tua coltivazione casalinga un rigoglioso apporto vegetativo.

La melissa un’ottima pianta aromatica e fitoterapica da coltivare in giardino a luglio, perché attira api, farfalle e i fiori possono essere utilizzati in tisane e insalate. La melissa può anche essere usata a livello medico per alleviare febbre, mal di testa e mal di stomaco, quindi è un’ottima aggiunta al giardino di luglio.

Nasturzio e zinnie sono il primo in grado di respingere i parassiti, il secondo un metodo efficace per attirare gli impollinatori. In tal senso sono indispensabili da tenere in giardino come accoppiata. Sono entrambi dei fiori piuttosto pittoreschi e offrono una rigogliosa fioritura che impreziosirà i bordi o gli angoli del giardino.

Il bellissimo fiore di calendula è commestibile e facile da coltivare a luglio: può essere utilizzato in insalate e altri piatti per colorare e impreziosire delle verdure fresche dal tono un po’ spento. La calendula può anche essere usata come tintura, in pomate e creme curative fai da te.

Piante da orto

Le barbabietole sono un’ottima coltivazione in luglio perché sono facili da piantare e possono essere utilizzate in estratti, insalate, panini e altri piatti. Questi ortaggi possono anche essere utilizzate come colorante naturale per progetti artigianali perché rilasciano una sostanza colorante che è perfetta per il fai da te.

Il mais è una delle migliori piante da coltivare a luglio, in quanto è un alimento base di molte grigliate di luglio. Può anche essere usato come mangime per il bestiame e gli steli possono essere utilizzati per produrre carta naturale. Inoltre, possono nutrire anche gli animali selvatici come gli uccelli, i caprioli e i cervi.

Melanzane, peperoni, patate, pomodori e ravanelli sono da piantare in giugno/luglio. Molto dipende dalle condizioni climatiche e dalla temperatura del mese in corso. I primi quattro ortaggi appartengono alla famiglia delle solanacee e vanno consumati con parsimonia. Questi deliziosi ortaggi contengono la solanina, una sostanza che diventa tossica e nociva non appena ingerita nel nostro organismo.

Consigli per l’irrigazione dell’orto a luglio

Se il tempo è stato piovoso, non dovrete innaffiare le piante più di tanto. Se le piogge sono state scarse, potreste dover innaffiare le piante una volta al giorno. Meglio se al mattino presto così da evitare la diffusione di malattie e parassiti. I terreni sabbiosi richiedono un’irrigazione meno frequente perché assorbono l’acqua rapidamente e facilmente.