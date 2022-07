L’Isee, come molti sanno è l’acronimo di Indicatore della Situazione economica equivalente. Questa domanda serve innanzitutto per valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie italiane. Serve anche per richiedere delle agevolazioni, dei bonus o anche degli aiuti economici in caso di difficoltà.

Ci sono vari modi per richiedere questa domanda, che potrebbe essere online, quindi comodamente da casa ma anche attraverso il CAF o da un commercialista.



Quali sono i documenti per fare l’ISEE? Ecco quello che ti serve

Per fare la domanda online servono alcuni documenti, fondamentali:

Innanzitutto servono i documenti di tutta la famiglia, i redditi e i patrimoni immobiliari, ovviamente sempre di tutta la famiglia;

Servono poi le titolarità di mutui, il canone di locazione se c’è e il patrimonio mobiliare del nucleo familiare;

Conti correnti, libretti, carte, saldi e giacenze medie;

In più si devono dichiarare, se ci sono, anche persone disabilità e non autosufficienza, che sono fondamentali per il calcolo dell’ISEE;

Servono anche i trattamenti erogati dall’Inps esenti ai fini Irpef;

Per finire servono anche le proprietà di auto, moto, navi e imbarcazioni da diporto.

Si deve inviare la domanda e poi sarà l’INPS e l’Agenzia delle Entrate a fare le dovute indagini e dopodiché se è tutto apposto, i dati saranno inviati di nuovo all’Istituto di Previdenza per poi generare l’Isee.



I documenti sono gli stessi anche quando si chiede l’aiuto del CAF o del commercialista.

Inoltre, si può chiedere anche la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), la quale ha le informazioni anagrafiche, economiche e patrimoniale del nucleo familiare. La dichiarazione sostitutiva è molto importante per il cittadino e quando la si richiede bisogna prendersi le responsabilità anche penali, si quello che si dichiara. La DSU è il documento principale con cui poi viene elaborato ISEE. Proprio per questo motivo è importante e bisogna compilarla nel modo giusto, senza fare errori.