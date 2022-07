Anche le personalità più “masochiste” sono comunque portate, almeno in principio a cercare individui che siano meritevoli di fiducia e affidabilità. Il concetto stesso di affidabilità indica una persona corretta, stabile mentalmente e coerente al quale si può riporre la nostra fiducia, ed indica anche un certo grado di serietà. Questo può valere in determinati contesti come ad esempio quello lavorativo oppure più generalmente quello sociale. Al contrario, esistono tantissime persone che sono invece inaffidabili, alcuni non lo nascondono mentre altri riescono almeno all’inizio a “celare” questo tratto, magari provando a convincere gli altri del contrario. Quali sono secondo lo zodiaco i segni inaffidabili?

Conosci i segni più inaffidabili dello zodiaco? Sono questi 3!

Bilancia

Bilancia inaffidabile? In alcuni contesti, assolutamente si, sopratutto in quelli sociali e anche sentimentali, dimostra una certa fragilità e incapacità di relazionarsi in modo completamente sincero sugli altri. Le opinioni sono un po’ il suo tallone d’Achille in quanto raramente ha opinioni serie e nette. Messo alle strette in merito, “viene meno” molto facilmente.

Ariete

Inaffidabile anche in questo caso in tutte le condizioni sociali ma Ariete non prova neanche a porre rimedio: non da grande peso alle promesse e spesso non mantiene la parola data neanche quando ciò è alla portata. Ariete vive così, in una maniera che sembra scollegata dai contesti sociali in alcuni casi.

Gemelli

Gemelli è inaffidabile perchè incoerente, e anche in questo caso può e vuole farci poco: ha semplicemente troppi pensieri per la testa e si preoccupa inutilmente su ogni questione, anche una banale. Un compito anche se è alla sua portata diventa un ostacolo difficilmente gestibile da parte di uno di questi segni.