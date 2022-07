I pagamenti elettronici sono sempre più diffusi anche a causa di uno sviluppo tecnologico che si è evoluto sufficienza da permettere anche ai comuni cittadini di utilizzare varie forme di denaro elettronico, un tempo quasi esclusivamente appannaggio dei titolari di carte di credito e successivamente Bancomat. Proprio quest’ultimo servizio, che ha iniziato a diffondersi a partire dagli anni 80, è diventato estremamente diffuso e popolare in poco tempo e ancora oggi anche le operazioni “base” come i pagamenti tramite carta ed i prelievi sono solitamente associati al servizio. Tuttavia il contesto attuale è sempre più destinato a cambiare nuovamente, e anche fare prelievi non sarà la stessa cosa in futuro.

Meno cash

Il concetto di usufruire della propria carta di pagamento per ottenere denaro contante rappresenta una realtà quotidiana per milioni di cittadini ma che da diversi anni i governi occidentali stanno limitando. Se il circuito Bancomat, analogamente alle altre forme di circuito come Mastercard e Visa risulta essere incentivato e quindi sarà utilizzabile ancora per molti anni, è proprio il contante a rappresentare un problema per le autorità. Il denaro liquido infatti è scarsamente tracciabile e spesso viene utilizzato per “mascherare” trasferimenti di denaro illeciti, un problema che spesso causa ingenti perdite nell’ambito dell’evasione fiscale. Sopratutto per questo motivo le transazioni con il contante sono da diversi anni limitate con sempre maggior frequenza, mentre quelle che utilizzano il denaro elettronico sono al contrario incentivate.

Bancomat, non sarà più possibile fare prelievi: ecco cosa succede

Diverse banche hanno già anticipato i tempi ed hanno deciso di dismettere i propri sportelli e filiali o comunque ridurne di parecchio la presenza. Questo porta i titolari delle banche come quelle appartenenti al gruppo ING a dover usufruire degli sportelli ATM delle altre banche. Se per ora questo non costituisce un grande problema con la minore presenza di sportelli anche il costo delle commissioni legate ai prelievi è destinato a cambiare.

Attualmente infatti Bancomat SpA presenta una commissione fissa quando si effettua un prelievo da una banca non proprietaria, ma questo importo potrebbe essere a partire dal prossimo anno deciso dalle singole banche.