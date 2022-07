Il nostro cane starà meglio se arrediamo la casa così: “non lo sapevo!”

I cani fanno ormai parte della nostra vita quotidiana. Scegliere di adottare un cane significa anche decidere di prendersi cura di lui e delle sue esigenze. Facendo parte della famiglia a tutti gli effetti, anche le stanze della casa devono essere arredate tenendo conto della loro presenza. L’appartamento deve essere infatti reso sicuro e confortevole per gli animali: vediamo tutti gli accorgimenti da seguire.

I loro spazi

Per creare un’ambiente confortevole per i vostri amici a quattro zampe, l’ideale è creare uno spazio adeguato a loro. Fai in modo che il tuo animale domestico possa raggiungere facilmente questi preziosi elementi come le ciotole per l’acqua e le lettiere. Non è consigliato metterli ad esempio sul balcone, specie se d’inverno il cucciolo è in casa e le finestre sono chiuse. Non dimenticatevi della cuccia! Il posto ideale dove metterla deve essere caldo, confortevole e vicino a noi, così che l’animale possa sentirsi protetto. Da evitare, al contrario, le zone più rumorose dell’appartamento, come ad esempio la porta d’ingresso o il corridoio, ed i luoghi ventilati o con troppe correnti d’aria.

L’area giochi

Lo spazio dedicato per poter giocare non deve mancare mai! Prevedi un’area vuota, libera da mobili e oggetti ingombranti, in cui il tuo animale possa giocare, correre e saltare senza fare danni. Giocare è una delle attività fondamentali per il cane. I cani si adattano molto facilmente ai loro spazi. Di solito però è consigliato portare sempre il cane all’esterno, in modo tale da poter correre libero magari dentro un parco.

Un’ottima sicurezza

L’ennesimo consiglio riguarda la sicurezza in casa. I cani amano esplorare, curiosare e arrampicarsi, soprattutto quando sono cuccioli; per questo è importante non lasciare oggetti fragili o pericolosi, come medicinali, vasi di vetro e altri materiali frangibili, in punti per loro facilmente raggiungibili. Non dimenticate le piante, ce ne sono alcune che sono urticanti per gli animali domestici o addirittura velenose, se ingerite. Questo piccolo accorgimento vi consentirà una serena convivenza, senza la preoccupazione che possano farsi del male o rovinare le cose.

Pavimenti facili da pulire

I vostri amici a quattro zampe passeranno molto tempo all’aperto. Proprio per questo vi consigliamo pavimentazioni resistenti e facili da pulire. E’ consigliato evitare i pavimenti in parquet, i quali si graffiano facilmente e richiedono una pulizia immediata in caso di comparsa di acqua. Inoltre, i pavimenti in legno si macchiano molto rapidamente. E’ consigliato optare per il gres porcellanato, ultra resistente, oppure se proprio non volete rinunciare al legno, per il mogano o la quercia.