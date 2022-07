Per pulire piastrelle e pavimenti, usa questi detersivi fai da te incredibili

Se, per pulire piastrelle e pavimenti, userai i detersivi fai da te che ti illustreremo nelle prossime righe, potrai risparmiare soldi e aiutare l’ambiente. Hai provato innumerevoli detergenti, spendendo un capitale, ma non sei rimasto soddisfatto dal risultato? Non ci crederai, ma è possibile lucidare a specchio le superfici di casa, usando detersivi homemade!

Detersivi fai da te per pulire piastrelle e pavimenti

Hai mai pensato di pulire le piastrelle e i pavimenti di casa usando un detersivo fai da te? Se le hai provate tutte, dal prodotto più pubblicizzato al detergente preferito di tua suocera, senza ottenere un risultato soddisfacente, non ti resta che prepararne uno con le tue mani.

Così facendo, non risparmierai solo soldi utili, ma potrai utilizzare un prodotto a basso impatto ambientale. Nelle righe seguenti ti sveleremo alcune ricette per fabbricare il tuo personale detersivo per pavimenti e mattonelle.

Piastrelle e pavimento in ceramica

Pulire le piastrelle e il pavimento in ceramica usando un detersivo fai da te è facile, perché si tratta di superfici poco delicate. Ti basterà versare in un secchio 3 L di acqua calda, un bicchiere di aceto bianco o in alternativa aceto di mele. Se vuoi un prodotto che igienizzi e non lavi solo, potrai aggiungere 10 gocce di olio essenziale tea tree. Non avrà bisogno di risciacquo.

Piastrelle e pavimento in gres

Ecco un materiale sempre più diffuso nelle case, perché resistente, facile da pulire e bello da vedere. Preparare un detergente fai da te adatto al gres non è affatto difficile! Dovrai versare in un recipiente 5 cucchiaini di aceto bianco, 4 cucchiai di alcol, poche gocce di detersivo per piatti e qualche goccia di un olio essenziale a tuo piacimento. Potrai pulire le superfici di casa senza sciacquare.

Pavimento in legno

Il legno è un materiale decisamente più delicato, rispetto ai precedenti. Se vorrai preparare un detersivo fai da te dovrai considerare il tipo di legno: è naturale o trattato? Per pulire un parquet grezzo, privo di trattamenti, dovrai riempire un secchio con 2 L di acqua e aggiungere 4 cucchiai di bicarbonato di sodio. Il legno trattato, invece, può essere lavato creando un detergente a base di acqua, 2 L in un recipiente, e 1 bicchiere di aceto.

Piastrelle e pavimento in marmo

Pulire le piastrelle e i pavimenti in marmo, utilizzando un detergente fai da te richiede qualche attenzione in più. Se vorrai renderlo lucido e splendente, dovrai usare gli ingredienti giusti. In un secchio contenente 3 L di acqua, versa 10 cucchiai di alcol denaturato, 3 cucchiai di bicarbonato di sodio e infine 1 goccia di sapone liquido o 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia in scaglie.

Pavimento in cotto

Il pavimento in cotto è molto presente nelle case di campagna. Di grande impatto visivo, è un materiale piuttosto delicato che tende ad assorbire i liquidi. Se vuoi creare un detersivo fai da te per pulire le superfici in cotto dovrai aggiungere a 2 L di acqua, 1/2 bicchiere di aceto bianco, del sapone di Marsiglia in scaglie. Se vorrai rendere il tuo detergente profumato potrai unire poche gocce di olio essenziale al limone. Passa il pavimento con un panno morbido e poi asciuga subito dopo, usando un panno in microfibra o della carta assorbente.