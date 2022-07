Nella vita esistono alcuni “obblighi” di varia natura alla quale prima o poi tutti dobbiamo tenere testa: oltre alle varie forme di imposte, tra quelli che risultano ancora più incidenti e frequenti spiccano le fatturazioni legate alle forniture energetiche di beni e servizi, in sostanza le bollette. In questo specifico contesto storico il tema legato all’energia, e anche se oggi viene associato alla situazione legata alla guerra in Ucraina (che ha indubbiamente separato varie nazioni dal punto di vista commerciale), in realtà rappresenta un problema già esistente che è stato solo accelerato dai contesti bellici. Non è un caso che l’esecutivo abbia dovuto provvedere alla promulgazione di diversi bonus per i cittadini italiani al di sotto di una soglia di reddito a causa dei rincari. Ma le bollette vanno sempre pagate?

Se vi arrivano queste bollette non pagatele mai: ecco il motivo

Non necessariamente: esistono alcune specifiche condizioni che, legge alla mano, non permettono al fornitore di esigere un pagamento. Solitamente questo si manifesta quando è riscontrabile una discrepanza tra gli importi energetici utilizzati ed il corrispettivo richiesto, anche se in quasi tutti i casi è difficile dimostrarlo. Diverso il discorso legato alla prescrizione, una sorta di “scadenza generale” che di fatto fa perdere al fornitore il diritto di richiedere i pagamenti di vecchie fatture, se queste sono state erogate entro una specifica data. I termini di prescrizione sono vari, alcuni anni fa modificati.

Le bollette della luce ad esempio cadono in prescrizione dopo 5 anni se emesse entro il 2 marzo 2018, mentre dal giorno successivo il termine è di 2 anni, quelle della luce hanno una prescrizione di 5 anni fino al 1° gennaio 2019, mentre dal 2° gennaio dello stesso anno viene ridotta a 2 anni. Stesso ragionamento per le bollette dell’acqua che cadono in prescrizione dopo 5 anni dall’emissione fino al 1° gennaio 2020, e dopo gli anni diventano due. I fornitori quindi non possono legalmente obbligare il pagamento di queste fatture superati questi termini.