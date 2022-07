6 rimedi infallibili per combattere la cistite: ecco come dormire bene naturalmente

Esistono 6 rimedi infallibili per combattere la cistite e per far sì che non si ripresenti più e che diventi solo un brutto ricordo. La cistite è un disturbo doloroso e fastidioso che può colpire in qualsiasi momento. Che sia scatenata dallo stress, da una scelta sbagliata di bevande o semplicemente dalla sfortuna, per la maggior parte di chi ne soffre è una specie di incubo.

Questo articolo esplora le cause della cistite, insieme a sei metodi che possiamo utilizzare per combattere e prevenire il ritorno di questa patologia. Ridurre il rischio di sviluppare la cistite è più facile di quanto si pensi, poiché molti casi sono evitabili attraverso semplici cambiamenti nello stile di vita, come bere molta acqua e seguire una routine igienica, soprattutto dopo l’esercizio fisico o una forte sudorazione.

I primi tre metodi infallibili per risolvere il problema

La cistite è più diffusa nella stagione calda, quando la disidratazione è dietro l’angolo e quando c’è una maggiore concentrazione di batteri nell’intestino, come per esempio dopo un weekend in spiaggia. Cercate di idratarvi durante la giornata: minimo 2 litri di acqua al giorno che corrisponde all’equivalente di circa 10 bicchieri di acqua. In estate vanno aumentate le dosi.

La caffeina può irritare la vescica e aggravare i sintomi della cistite. Limitate l’assunzione di una tazza di caffè o di tè al giorno. Le bevande eccitanti, in generale, possono scatenare i sintomi della cistite in maniera improvvisa.

L’argento colloidale è un agente antibatterico naturale e può essere usato a livello topico per accelerare la guarigione e prevenire le reinfezioni. Con sintomi lievi, proviamo a fare dei gargarismi con una soluzione di argento colloidale. L’argento colloidale è sicuro e può essere utilizzato per prevenire altri disturbi, come il raffreddore e l’influenza.

Combattere la cistite: altri 3 metodi efficaci

La vitamina C è un antiossidante essenziale per la funzione immunitaria, in quanto combatte i radicali liberi e i batteri nocivi presenti nell’organismo. Inoltre, è un diuretico naturale, il che significa che aumenta la quantità di urina prodotta nella vescica, aiutandoci a urinare più frequentemente e a liberarci di batteri, tossine e liquidi in eccesso. Si può anche provare a mangiare più alimenti ricchi di vitamina C come: kiwi, arance, broccoli, peperoni e patate dolci.

L’urea è un composto naturale presente nel tessuto cutaneo e aiuta a idratare la pelle, riducendo il prurito e l’irritazione. La crema all’urea è utilizzata come trattamento per la cistite per ridurre il dolore e il disagio dei pazienti. Va applicata sulle pareti della vescica, soprattutto di notte, quando il tessuto è più fragile e il dolore è più intenso, dovuto a una risposta infiammatoria improvvisa della vescica.

Per contrastare questo fenomeno, proviamo a introdurre nella dieta più alimenti probiotici, come yogurt, kefir, kimchi, kombucha e miso. Questi alimenti contengono fermenti lattici vivi che aiutano a tenere a bada i batteri nocivi. È anche possibile assumere integratori di probiotici, ma questi sono meno efficaci del consumo di alimenti fermentati a causa dello scarso tasso di assorbimento quando vengono assunti sotto forma di integratori.