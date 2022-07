Con il passare degli anni, anche le leggi e le regole cambiano, in tutti gli ambiti. Quest’anno è toccato però ai prelievi e ai versamenti al bancomat. Dal primo gennaio infatti, sono cambiate alcune regole, di cui bisogna sapere l’esistenza e bisogna fare attenzione. Inoltre, bisogna fare attenzione anche alle truffe, frodi o furti che potrebbero avvenire vicino allo sportello del bancomat. Andiamo però a vedere quali e come sono cambiate queste regole.

Bancomat, niente sarà più come prima: ecco cosa sta succedendo

Come abbiamo detto, alcune regole sono già state cambiate dal primo gennaio 2022. Chiunque versi dei soldi al bancomat o allo sportello non deve superare una certa soglia di denaro, cioè non deve superare i 1000 euro. Questo perché dal 2022 i pagamenti superiori a quella cifra devono essere tracciati. Quindi si potranno fare versamenti in contanti fino a 999,99 euro.

Ma andiamo a vedere, cosa cambia per quanto riguarda i prelievi. Il prelievo di denaro superiore a mille euro, non è vietato a tutti, ma ci potrebbe comunque essere un limite applicato per convenzione. In questo caso banca potrebbe avviare dei controlli che ne chiariscano i motivi. I prelievi di oltre mille euro sono però vietati alle aziende o alle società.

I pagamenti invece, come dicevamo prima, sopra ai 999,99 euro dovranno sempre essere tracciati, quindi bisogna usare dei pagamenti elettronici. Ad esempio il bonifico deve essere compilato in modo regolare e completo. In caso in cui non si rispettino le leggi, sia chi paga, sia chi riceve, sono soggetti a delle multe molto salate. Sono vietati oltre all’acquisto di un oggetto che costa di più di 1000 euro con i contanti, anche il passaggio di denaro da una persona ad un’altra.

Quindi è già cambiato tutto e l’unica cosa da fare è adattarsi e in ogni caso, fare attenzione, soprattutto alle possibili truffe.