Ecco come rimuovere le macchie di sangue dall’abbigliamento: “incredibile”

Le macchie di sangue sull’abbigliamento sono un vero problema poiché non sono così facili da rimuovere come sembra. La macchia tende ad attaccarsi alle fibre del tessuto e poi a seccarsi. In questo modo diventano difficili da togliere e nel farlo, rischiamo di rovinare irreparabilmente i nostri capi. Purtroppo viene spontaneo sfregare con una certa forza, ma questa si rivela essere la soluzione più sbagliata.

Non c’è niente di meglio della vista di sangue fresco per gettare una persona nel panico più assoluto. Quando si verifica, è importante agire rapidamente per evitare macchie permanenti sui vestiti. Fortunatamente, esistono molti modi per pulire le macchie di sangue, in modo da non dover buttare via i vestiti macchiati. La scelta del metodo di pulizia più adatto al tipo di tessuto macchiato ci aiuterà a eliminare la macchia il più rapidamente possibile.

Cosa non fare in caso di macchie di sangue

In caso di macchie di sangue, ci sono alcune cose che si fanno, ma che in realtà sono inefficaci e che possono potenzialmente far sedimentare la macchia. Quando si esercita una pressione su una macchia di sangue, il sangue viene spinto nel tessuto e peggiora la situazione. Anche strofinare con un detergente aggressivo o a base alcalina è una soluzione sbagliata in quanto lo sfregamento può far penetrare la macchia di sangue più a fondo e spingerla nel tessuto. L’acqua fredda, infine, fa sì che il sangue si depositi più velocemente. L’acqua calda o tiepida è la migliore per le macchie di sangue.

Cosa fare per eliminare il problema

Il bicarbonato di sodio è la cosa più utile che si possa avere in casa. È ottimo per rimuovere le macchie di sangue soprattutto per i tessuti delicati come la seta e il lino, che possono essere facilmente danneggiati da metodi di pulizia più aggressivi. Il prodotto non è inquinante ed è decisamente economico.

Cosa ci serve: un cucchiaio di bicarbonato di sodio, acqua, una bottiglia spray, una spazzola o un panno. Mescolare il bicarbonato di sodio e l’acqua (è meglio renderlo un po’ più concentrato per una pulizia adeguata). Assicurarsi che il composto non sia troppo fluido e spruzzare la miscela sulla macchia. Lasciare riposare per 5 minuti prima di strofinare con un panno o con la spazzola. Poi possiamo proseguire con il classico lavaggio in lavatrice del capo.

L’ammoniaca è un altro prodotto efficace: funziona bene su una varietà di tessuti ed è un’ottima scelta per gli indumenti di lana, seta o cotone. Evitiamo di usarla su tessuti delicati come il lino o i colorati. Il capo va lavato in lavatrice con acqua tiepida. Al posto dell’ammoniaca possiamo utilizzare l’acqua ossigenata. Questo tipo di prodotto è particolarmente efficace con le macchie fresche di sangue. Gli aloni si elimineranno se lasciamo agire i prodotti almeno 10/15 minuti prima di buttare il prodotto in lavatrice.

Se dopo la lavatrice è rimasto l’alone del sangue riprendiamo uno dei tre trattamenti così da eliminare in maniera definitiva il problema. Se serve buttiamo di nuovo il capo in lavatrice.