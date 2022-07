Indiscutibilmente il clima mediterraneo costituisce una delle condizioni ambientali più adatte allo sviluppo di numerose forme di vita vegetali: questo risulta evidente fin dall’antichità, ed ha costituito una delle motivazioni che ha portato paesi come l’Italia ad essere uno degli obiettivi dal punto di vista strategico e puramente “utile” ai fini commerciali. Ciò è evidente ancora oggi quando si fa riferimento alle piante che sono largamente utilizzate come il basilico, che “proviene” da zone molto distanti da quella nostrana (è infatti nativo dell’India), ma anche nell’ambito dei fiori: i gerani risultano essere probabilmente la specie floreale più amata e diffusa su terrazze, balconi e giardini del nostro paese, sopratutto per l’incredibile adattabilità, resistenza e varietà cromatica. Ma se ci siamo “stufati” dei gerani, esistono molte altre varianti di fiori che condividono più di qualche tratto caratteristico con questi fiori.

Ecco 3 piante alternative ai gerani che renderanno meraviglioso il tuo balcone

Ad esempio la Balsamina (chiamata in realtà Impatiens) è dotata di fiori dalla colorazione molto interessante ed elegante, privilegia il sole non diretto e la mezz’ombra. Può arrivare fino ad un metro di altezza.

Molto interessanti e facili da coltivare le varianti della Bidens, che è una pianta perenne che si adatta bene a varie condizioni climatiche e non occupa troppo spazio neanche in altezza (non supera il mezzo metro). Dalla primavera sviluppa fiori di color arancione-giallo.

Particolarmente appargante esteticamente la Mandevilla, una pianta rampicante sempreverde che si contraddistingue per la presenza di foglie lucide e che sviluppa durante tutti i mesi più “caldi” (a partire dalla primavera fino all’inizio dell’autunno) dei fiori che possono essere bianchi, rosa oppure rosso acceso. E’ una rampicante, quindi si adatta bene a crescere anche su ringhiere e altre strutture simili.