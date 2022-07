Ecco come pulire i pavimenti per renderli luminosi e profumati: il segreto

Pulire i pavimenti per renderli luminosi e profumati non è così semplice. Se hai provato di tutto, dall’ultimo detergente promosso alla TV al prodotto preferito di tua madre, senza ottenere risultati soddisfacenti, continua a leggere l’articolo. Nelle prossime righe ti sveleremo il segreto per lucidare a specchio il pavimento di casa, che sia di gres, di legno, marmo o in cotto.

Come pulire i pavimenti per renderli luminosi e profumati

Se vuoi lavare i pavimenti di casa e renderli splendenti e profumati, usando detergenti naturali ed economici, sei sulla pagina giusta! In questo articolo ti sveleremo il segreto per pulire le superfici usando prodotti ecologici, homemade e a basso impatto ambientale. Come vedrai, questi saponi non avranno nulla da invidiare ai detergenti presenti in commercio.

Pulire i pavimenti in ceramica o gres porcellanato

Fare brillare i pavimenti in ceramica o in gres porcellanato è semplice, ecco perché sono tra i più diffusi nelle case italiane. Si tratta di materiali resistenti o poco esigenti, perfetti nei luoghi di passaggio frequente. Se vuoi avere un pavimento pulito e brillante ti basterà riempire una bacinella di acqua calda e aggiungere due cucchiaini di percarbonato di sodio per ogni litro. Passa le superfici con questa soluzione fai-da-te almeno una volta al mese e le vedrai splendere a lungo.

Pulire il parquet

Il parquet è particolarmente delicato e non andrà pulito con il primo detersivo a portata di mano. In commercio esistono molti prodotti adatti al legno, ma se sei un amante del fai-da-te e vuoi utilizzare un sapone ecologico ed economico, la soluzione seguente farà al caso tuo. Il modo più semplice e naturale per lucidare il parquet è di passarlo con un panno inumidito con poche gocce di olio d’oliva. Altrimenti, potresti provare anche con acqua calda e due bustine di tè verde. Nel secondo caso ti converrà attendere almeno due ore prima di risciacquare.

Pavimenti in cotto puliti e splendenti

Pulire i pavimenti in cotto e renderli splendenti non è così scontato. Il cotto è tanto bello quanto delicato. Come tutti i materiali porosi, assorbe tutti i liquidi e la sporcizia. Meglio prediligere un prodotto naturale che non corra il rischio di rovinarlo. Cosa usare per lucidare le piastrelle in cotto? Prepara un detersivo fai-da-te a base di acqua, un po’ di aceto bianco e poche gocce di sapone liquido per piatti. Dopo aver passato le superfici con questo prodotto, dovrai armarti di pazienza e asciugare a mano con un panno in microfibra asciutto. Se vuoi un pavimento in cotto che resti luminoso a lungo ti converrà, di tanto in tanto, passare la classica cera, ma con moderazione.

Come avere pavimenti in marmo puliti

Meno comune e decisamente molto più delicato e bisognoso di attenzioni, il marmo va pulito utilizzando sempre un panno morbido. Potrai preparare in casa un detersivo fai-da-te con acqua, una decina di cucchiai di alcol denaturato, due cucchiai di bicarbonato di sodio e due cucchiai di sapone liquido neutro. Una volta lavato, andrà asciugato con le mani e, per renderlo ancora più luminoso, trattato con la cera mensilmente.