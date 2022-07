Le tue piante stanno appassendo? Fai subito queste 3 cose

Se le tue piante stanno appassendo, dovrai correre subito ai ripari. Salvare una pianta che si sta seccando o che ha ricevuto troppa acqua è possibile, se saprai cosa fare. Prima di muovere un passo, però, è importante scoprire perché le piante appassiscono.

Le piante stanno appassendo? Ecco le ragioni

Le cause più comuni che portano a un appassimento delle piante sono le seguenti:

disidratazione

troppa acqua e ristagno idrico

sbagliata esposizione alla luce

cambiamenti repentini dell’ambiente

carenze nutritive

parassiti o malattie fungine

In primo luogo, dovrai esaminare con cura la pianta appassita per capire se è morta o se dà segnali di vita, seppure microscopici. Se a prima vista ti sembra che ci siano ancora dei rami, foglie o steli verdi, allora qualche speranza che sopravviva esiste.

Sappi, però, che l’ultima parola l’avranno le radici della tua pianta. Si tratta di un apparato fondamentale, perché svolgono il ruolo di assorbire l’acqua e i nutrienti per la pianta. La pianta ha conservato alcune radici di aspetto chiaro e carnoso? Se la risposta è sì, allora hai buone chance di rianimarla.

Se le piante stanno appassendo, ecco cosa devi fare

Se la causa dell’avvizzimento è dipeso da disidratazione, la tua pianta comincerà ad avere foglie appassite. A poco a poco diventeranno più secche e gialle sulle punte. Infine, si coloreranno di marrone, il segnale che saranno morte. Il terreno invece sarà duro al tatto e tenderà a staccarsi facilmente dal vaso. In questo caso sarà indispensabile lasciare la pianta assetata in ammollo per alcune ore dentro un recipiente pieno d’acqua.

Le piante stanno appassendo, perché le innaffi troppo? Accorgersi di questo errore è facile. Dovrai esaminare le foglie. Se sono marroni o gialle e il terriccio è bagnaticcio, allora è probabile che stiano ricevendo troppa acqua. Se il tuo sospetto ha buone conferme, ti converrà agire subito, perché un eventuale ristagno idrico potrebbe asfissiare le radici della pianta. Innanzitutto dovrai interrompere le innaffiature. Se ti sembrerà che il terriccio sia zuppo d’acqua, dovrai sostituirlo con del nuovo terreno. Ricordati di usare sempre del terreno drenante e un vaso che abbia il suo foro sul fondo.

A volte le piante stanno appassendo perché sono nutrite troppo o troppo poco. In questo caso sarà importante controllare gli steli e le foglie. Ti sembrano troppo sottili e fragili, con foglie di colore troppo chiaro? La tua pianta ha bisogno dei giusti nutrienti, soprattutto durante il periodo vegetativo. Se temi di aver nutrito eccessivamente le tue piante, potrai rimediare usando del fertilizzante liquido che integrerai con l’acqua delle annaffiature. Inoltre, dovresti adottare la buona abitudine di cambiare il terreno ogni due o tre anni. Il rinvaso è un’operazione indispensabile per assicurare sempre un terriccio ricco alle tue piante. Potresti infine integrare la “dieta” delle tue piante con del propoli, olio di Neem o delle alghe marine.