Allarme siccità: inizia a coltivare queste piante per un terrazzo meno caldo

L’allarme siccità di questi giorni ha suscitato in molti la necessità di coltivare in terrazzo piante particolari, che siano più resistenti al sole e al caldo e necessitino di poca acqua. Le ultime settimane ci hanno messo di fronte a un problema che non avremmo mai pensato di vivere: la mancanza di acqua. Nonostante il grave problema, non sei tenuto a rinunciare al verde! Ti basterà cambiare prospettiva. Esistono in natura piante resistenti al sole, alle temperature alte, che hanno bisogno di poca acqua. In cambio, possono rendere il terrazzo di casa meno caldo e più allegro. Vuoi scoprire quali piante sono?

Allarme siccità: le piante da coltivare per un terrazzo meno caldo

Da giorni è scattato l’allarme siccità. Il caldo si fa sempre più opprimente e l’afa rende l’aria soffocante. Se vuoi un terrazzo meno caldo, dovresti coltivare alcune piante particolari, capaci di sopportare bene le temperature torride e bisognose di poca acqua. Ecco un elenco delle piante più resistenti al sole e al caldo che sopravvivono con poca acqua.

Sanseveria

Nota come lingua di suocera, la Sanseveria è una fra le piante grasse più resistenti che esista in natura. In estate, quando il caldo raggiunge picchi mai visti, dovrà essere innaffiata una volta a settimana ed essere posizionata nella mezz’ombra.

Dracena marginata

Con l’allarme siccità sempre più incalzante la dracena marginata sarà la pianta ideale per il tuo terrazzo, a patto che sia spostata dentro casa durante l’inverno. La dracena è una pianta molto resistente, che tollera bene il caldo senza grandi problemi. In questi giorni così torridi dovrai avere cura di irrigarla non appena il terriccio sarà completamente asciutto e di vaporizzare con frequenza la sua bellissima chioma.

Zinnia

Ecco una pianta da fiori facile da coltivare che regala, in cambio, vivaci fioriture da giugno a ottobre. Se vuoi un terrazzo meno caldo, durante questo periodo di siccità, potrai decorarlo con cespugli e singole piante, a seconda della varietà scelta. La zinnia gradisce il caldo, un’esposizione in pieno sole e cresce bene anche durante le estati particolarmente torride, come questa.

Portulaca

Pianta rustica capace di sopportare il caldo secco di questi giorni, può prosperare anche se esposta in pieno sole. Se le assicurerai i raggi solari per molte ore al giorno, ti ripagherà con una crescita sana e fioriture rigogliose. Non dovrai temere la siccità, perché la Portulaca dà il meglio di sé proprio nel periodo particolarmente caldo.

Gelsomino

La pianta arbustiva e rampicante più diffusa in assoluto, il gelsomino può crescere tranquillamente anche in vaso, se la sistemerai al sole e al caldo. Robustae poco esigente, ha bisogno di una grande quantità di luce per sviluppare e non teme le temperature elevate dell’estate. La scelta perfetta se si vuole un terrazzo meno caldo e profumato.

Plumbago o gelsomino azzurro

La sua origine africana la rende una pianta adatta a essere coltivata in terrazzo, nonostante queste giornate particolarmente calde e asciutte. Il Plumbago può crescere sano e rigoglioso, anche se esposto al sole per molte ore al giorno e con temperature che superano i 40°C.