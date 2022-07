Oroscopo domani Paolo Fox, 16 luglio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox sabato 16 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 16 luglio: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un fine settimana che ti aiuterà a staccare la spina. Ne hai un gran bisogno, perché da alcuni giorni ti trascini una certa agitazione, vorresti tutto e subito. Forse hai già ricevuto una conferma importante. In realtà ogni tuo progetto si è rimesso in moto da mesi, ma con un po’ di fatica. In amore dovrai essere un po’ meno critico ed evitare le discussioni in famiglia.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani partirà un fine settimana che potrebbe regalarti dei momenti particolarmente piacevoli. Potrai dimenticare le tensioni vissute nelle ultime 48 ore e darti da fare, programmare qualcosa di divertente. Di recente qualcuno ha provato a infangarti manipolando una tua confessione, una tua battuta? Attenzione gli invidiosi!

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani e domenica in amore potrebbero nascere dei piccoli dissapori. Cerca di fare attenzione a ciò che dirai. Anche se ti sentirai annoiato, prova a non esagerare! Non dovresti combattere la noia cercando quello che non puoi avere, mostrando troppa sfrontatezza. Meglio restare con i piedi ben piantati a terra.

Oroscopo domani: Cancro

Domani inizierà un weekend che ti incoraggerà a mollare i pensieri negativi, le preoccupazioni di lavoro e dedicarti esclusivamente all‘amore. Cerca di risvegliare i sentimenti, di riaprire il cuore: da lunedì Venere entrerà nel tuo segno! Le prossime 48 potrebbero regalare bei momenti alle coppie, ma dovrete cercare di staccare il cervello dal resto.