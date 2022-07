La potatura delle piante e delle specie vegetali in senso generale spesso viene “dimenticata” o presa sottogamba sopratutto da parte dei “profani” del giardinaggio ma in quasi tutti i casi è assolutamente indispensabile non solo per migliorare la fioritura e il raccolto, in caso di alberi da frutto ma anche per allungare la vita alla pianta stessa. Ma non si tratta di un valore assoluto e identico per ogni specie, per questo esistono piante che necessitano della potatura in determinate e specifiche fasi dell’anno. Potare è necessario, ma quali piante hanno questa necessità a luglio?

Significato

Per potatura si fa riferimento ad una gamma di interventi atti a modificare il modo naturale di vegetare e di fruttificare di una pianta. Nella maggior parte dei casi si fa riferimento al termine per identificare degli interventi che hanno come fine ultimo di direzionare una certa tipologia di fioritura e fruttificatura a seconda delle necessità, oltre a “liberare” la pianta da parti oramai non più utili alla stessa se non addirittura potenzialmente dannose. Luglio rappresenta un mese molto importante per la quasi totalità delle piante, sopratutto quelle da frutto: gli agricoltori infatti sanno bene che una potatura effettuata al momento giusto ed in maniera accurata può concretamente fare la differenza. Essendo in piena estate, la potatura deve essere effettuata sempre dopo la raccolta dei frutti in quanto si tratta in ogni caso di un intervento “traumatico” che non è previsto nel normale ciclo di vita della pianta. Inoltre è una procedura indispensabile per non bloccare la crescita.

Questi sono gli alberi e le piante che dovresti potare a fine luglio: la lista

Le piante e gli alberi che necessitano di una potatura a luglio sono: