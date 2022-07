Se hai aria nello stomaco non devi trattenerla sebbene a volte le condizioni non permettano di sentirsi così liberi. Quando lo stomaco si sente pesante e teso, di solito è a causa di un eccesso di aria. Il problema è particolarmente comune dopo aver consumato un pasto composto prevalentemente da carboidrati – come pane o pasta – abbinati a proteine come carne e pesce.

Il motivo è che sia le proteine che i carboidrati creano CO2 quando si scompongono nel nostro corpo. Quando combiniamo troppe fonti diverse di questi macronutrienti in un unico pasto, si crea un eccesso di CO2 che non può essere rilasciato dal corpo attraverso i canali normali. Il risultato è che lo stomaco si sente gonfio d’aria quasi subito dopo aver mangiato.

Cosa bisogna sapere prima di provare a eliminare l’aria nello stomaco

Prima di esaminare le tecniche per eliminare l’aria in eccesso, è importante capire cosa la provoca esattamente. In generale, il principale responsabile è il mangiare troppo velocemente. Quando si mangia molto velocemente, il corpo non ha il tempo di scomporre correttamente tutto il cibo, quindi inizia a immagazzinare l’eccesso come aria nello stomaco.

Un altro fattore che può causare questo problema è la mancata masticazione del cibo. Quando non si mastica a sufficienza, aumenta il rischio di ingerire grossi pezzi di cibo che rimangono nello stomaco e causano gonfiore. Oltre a mangiare troppo velocemente e a non masticare a sufficienza il cibo, ci sono alcuni altri fattori che aumentano il rischio di avere troppa aria nello stomaco, come per esempio:

consumare un pasto molto abbondante;

mangiare troppo a ridosso del pasto successivo;

seguire una dieta povera di fibre;

soffrire di alcuni disturbi digestivi o di malattie dello stomaco;

assumere determinati farmaci.

Tecniche per eliminare l’aria in eccesso

Per ridurre la quantità di aria in eccesso e sentirsi meglio, è necessario apportare alcune modifiche alla dieta. Questi cambiamenti possono essere semplici come mangiare un po’ più lentamente, masticare ogni boccone di cibo 20 volte e non bere con la bocca piena. Eliminare l’aria è importante per limitare quel senso di malessere che non ci fa stare tranquilli.

Bere acqua mentre si mangia può aiutare a lavare via il cibo dallo stomaco più rapidamente e a ridurre il rischio di introdurre troppa aria nello stomaco. Pertanto, assicuratevi di sorseggiare acqua mentre mangiate e un po’ tra una porzione e l’altra. Beviamo acqua non bibite gassate, in quanto possono provocare un aumento dell’aria nello stomaco.

Anche lo sport aiuta a eliminare l’aria in eccesso. Gli esercizi che possono aiutare a ridurre il rischio di introdurre troppa aria nello stomaco sono la camminata, la corsa, il nuoto, il ciclismo e altre attività aerobiche. Anche lo yoga è una buona opzione, poiché aiuta a ridurre l’ansia e lo stress, che possono anch’essi contribuire all’introduzione di aria nello stomaco.

Tutte queste soluzioni sono efficaci per risolvere il problema ma in caso non dovessero funzionare sarà meglio rivolgersi al proprio medico curante che programmerà una visita specialistica all’apparato digerente così da scoprire eventuali complicanze.