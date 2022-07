Tour delle cascate in Sicilia: ecco quali sono e dove andare

La Sicilia è una terra che conserva numerose attrazioni turistiche: teatri, piazze, musei, templi, spiagge, mare e tanto…tantissimo cibo. Forse in pochi siciliani, tanto meno turisti, conoscono un lato dell’isola più bella del Mediterraneo: monti e parchi naturali in cui sono custodite affascinanti cascate. Ecco quali!

Esiste un luogo, nella Sicilia Orientale, in cui è possibile fare un tuffo in piscine naturali di acqua limpida e cristallina immerse in nella natura incontaminata. Stiamo parlando dei “laghetti” della Riserva naturale Cavagrande, che trova tra Siracusa ed Avola. Cavagrande è una delle riserve più belle della SiciliaOrientale. È vasta oltre 2700 ettari in cui scorre il fiume Cassibile, l’antico Kacyparis greco, che nel corso dei millenni ha creato una serie di profondi canyon lunghi dieci chilometri. Per chi è amante delle arrampicate, e si trova in vacanza in Sicilia, è il luogo perfetto. La Riserva naturale orientata Cavagrande del Cassibile è ricca di rilevanze paesaggistiche, antropologiche, drogeologiche, archeologiche e speleologiche. Nel fondovalle, si è creato un complesso sistema di piccole cascate e invasi naturali localmente detti “uruvi” con acque fresche e limpide, tra cui i più suggestivi sono raggiungibili dal belvedere di Avola Antica.

Cascata delle due rocche

Corleone, nel cuore dell’entroterra della provincia di Palermo, si trova la bellissima Cascata delle due Rocche, formata dal salto del fiume San Leonardo, un affluente del fiume Belice. Alta circa 4 metri, si trova a pochi passi dal centro storico in un contesto che per le sue caratteristiche è chiamato Canyon. La cascata è tra le più visitate dai turisti per i suoi paesaggi mozzafiato e l’acqua da un colore cristallino. Ai piedi della cascata trovasi un mulino ad acqua. Il periodo nel quale la cascata ha più acqua, sono i mesi da Gennaio ad Aprile, ma anche in autunno quando piove in maniera copiosa. Attorno al Canyon vi sono sentieri, non facili da percorrere, dai quali si ha una veduta piuttosto suggestiva.

Cascate dell’Oxena

Tra l’altopiano degli Iblei e le vallate a Sud dell’Etna sorge un canyon dalla grande bellezza che offre la possibilità di un bagno ristoratore. Stiamo parlando delle cascate dell’Oxena o Ossena, nel territorio di Militello Val di Catania. Un paesaggio in cui rocce e laghetti naturali si alternano lungo il corso d’acqua che bagna splendidi carrubi e olivastri della macchia mediterranea. Non vi pentirete della passeggiata, il fiume Ossena bagna costantemente quelle rocce. Rimarrete affascinati dalla bellezza di questo posto, con i sentieri da seguire con le guide e i posti attrezzati per fare divertire anche i più piccoli