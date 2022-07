Gli insetti, soprattutto in estate sono molto fastidiosi. Averli in casa è anche peggio, tante volte si usano prodotti industriali per poterli scacciare via. Bisogna sapere però che questi prodotti, essendo chimici, fanno male alla nostra saluta, agli animali domestici e anche alle piante. Oggi vedremo dei rimedi del tutto naturali ed efficaci da poter utilizzare.

Ecco come eliminare gli insetti di casa con rimedi naturali

Aglio, cipolla e acqua, questa è la prima soluzione fai da te che consigliamo. Un bulbo d’aglio o della cipolla tritata (10 grammi) congiunti ad un litro d’acqua possono essere un valido aiuto contro i parassiti o gli insetti che minano la salute della casa.

In caso di prevenzione, il liquido può essere spruzzato ogni 15 giorni sulle zone contaminate della casa o sulle piante, mentre contro le infestazioni va usato ogni tre giorni. Menta, caffè e aceto. Questi sono tre prodotti ottimi contro cimici e formiche. Possono essere utilizzati con l’acqua e spruzzati nelle zone più a rischio, ma anche nella loro forma pura hanno proprietà insuperabili.

Collocati su porte, finestre o vicino a eventuali fessure, scacceranno gli insetti. Molto efficace è il caffè, specialmente se unito al borotalco: in questo caso, però, il composto va tenuto distante dagli animali domestici. Anche il sapone di Marsiglia, sciolto in acqua e spruzzato sulle finestre o sui balconi, è un ottimo antidoto contro le cimici, difatti ne causa il soffocamento. Questo prodotto, detto anche sapone molle di potassio, genera infatti una patina attorno all’insetto che una volta ferito muore per asfissia.

Lumache

Le lumache sono un altro problema. Può capitare, difatti, di vedere delle scie gelatinose su mobili o tessuti, segno della loro presenza in casa. Non sono certo animali rapidi, però potrebbero entrare a contatto col cibo o guastare orto e piante, perciò vanno annientate in maniera precisa. Fra i rimedi naturali contro le lumache c’è la trappola di birra. Il lievito difattile attira verso questa bevanda.

Basterà lasciarne un po’ in un contenitore nel proprio giardino per eliminarle in maniera del tutto naturale.

Cimici

Anche le cimici sono insetti fastidiosi, e per far si che non si riproducano bisogna avere alcuni accorgimenti. Per ridurre il rischio di infestazione, un’idea è quella di conservare gli alimenti in frigo, buttando in velocità quelli deteriorati (che li attirano). Ovviamente anche in questo caso bisogna stare attenti all’acqua stagnante, che può essere motivo di attrazione da parte loro.

Vi abbiamo dunque elencato dei metodi naturali per poter eliminare tante varietà di insetti, seguiteli e potrete vivere in maniera più serena nella vostra casa.