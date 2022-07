Monte Etna: ecco cosa vengono a vedere i turisti da tutto il mondo

L’Etna è il vulcano più attivo della terra, altezza tiene testa alle cime più maestose delle Alpi e si piazza tra le montagne più alte d’Europa. Dimenticate ghiacciai e alpeggi, ciò che vi attende sui versanti di questo monte dal cuore infuocato sono atmosfere lunari, scenografici contrasti tra pietra scura e lava incandescente e una vegetazione tenace che riesce a ricavarsi spazi vitali in un ambiente ostile. Ecco quali sono le attrazioni più visitate su questo vulcano.

I crateri

Nonostante l’Etna offra un’incredibile varietà di paesaggi e di esperienze, quasi tutti vengono qui per vedere essenzialmente una cosa: i crateri. Il top dell’emozione è raggiungere il punto accessibile più alto dell’Etna e ammirare i crateri sommitali a 3300 metri di altezza. Vi ritroverete praticamente sulla bocca del vulcano, o meglio il punto più vicino ad essa dove avrete davanti a voi una vista incredibile: sotto di voi il cratere, verso l’orizzonte il mar Ionio. Non è quindi cosa da tutti intraprendere il trekking per arrivare sui punti più alti. Anche per i più allenati raggiungere i crateri sommitali non è sempre possibile. Inoltre i movimenti del vulcano sono costantemente monitorati e il minimo dubbio sulla sicurezza delle escursioni ne comporta la sospensione. Più in basso rispetto al cratere centrale, lungo il versante sud si trovano i crateri silvestri. Questi si sono formati con l’eruzione del 1892 e oggi spenti: sono facilmente raggiungibili in auto e pertanto sono i più visitati. La visita ai crateri silvestri non richiede obbligatoriamente una guida ed è adatta anche a chi ha poco tempo a disposizione.

Grotte vulcaniche

Alcuni tour prevedono la visita all’interno di una grotta di scorrimento lavico. Ebbene sì, avete capito bene, potete entrare “dentro il vulcano” attraverso una grotta lavica spenta. Per fare ciò sarete accompagnati da una guida alpina vulcanologica che vi spiegherà nel dettaglio, in un linguaggio comprensibile a tutti, le dinamiche di uno dei fenomeni più spaventosi e al tempo stesso spettacolari presenti in natura. In particolare, la più visitata è la Grotta del Gelo. La Grotta del Gelo è la grotta per eccellenza dell’Etna. La grotta è lunga circa 125 metri e la sua temperatura all’interno si mantiene sempre sotto lo zero termico. La grotta si trova a 2030 metri di altitudine sotto la famosa “Sciara del Follone”.

Borghi etnei

Per molti l’Etna è solo il monte, ma per conoscerlo a fondo occorre anche prestare attenzione al lato umano: visitare i paesini che sorgono sulle sue pendici è un modo per toccare con mano la vita che è riuscita a svilupparsi nonostante la costante minaccia delle eruzioni. Potrete scoprire borghi e cittadine più o meno grandi, palazzi storici, caratteristiche chiese, prodotti tipici locali come vini e pistacchio. Tra i più famosi borghi etnei potremmo citare Zafferana Etnea, Nicolosi, Bronte e Trecastagni.