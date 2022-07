A chiunque piacerebbe passare almeno una giornata nella giungla. Non molti sanno che è possibile creare un ambiente simile proprio sul balcone. Creare un “effetto giungla” non è poi così difficile. Ovviamente però, bisogna fare attenzione al clima, che deve essere adatto per questo tipo di piante esotiche. Le piante tropicali possono essere coltivate in zone dove la temperatura invernale non scende mai sotto lo zero.

Chi vive ad esempio al Nord, dove le temperature invernali sono più basse, può coltivare queste piante in serra, ovviamente dando la giusta umidità e la giusta luce di cui ha bisogno per crescere. Molte piante di questo genere sono rustiche e non sono troppo delicato, quindi per farle sopravvivere all’inverno basteranno solamente delle protezione come per gli agrumi.

Queste sono le piante migliori per avere un balcone “effetto giungla”

Tra queste piante troviamo sicuramente le felci arboree. Le più comuni sono la Cyathea e la Dicksonia, le quali sono molto antiche. Hanno grandi fronde, che fanno sembrare l’ambiente in cui si trovano una sporta di sottobosco Cretaceo e quindi sono in grado di creare un effetto giungla.

La Cyathea cresce molto velocemente ed è la più delicata. Si può coltivare anche in balcone. La seconda invece non tollera i freddi duraturi e intensi. Non sono piante difficili o impossibili da coltivare, bisogna solo farlo nel modo giusto.

Bambù

Abbiamo poi il bambù, la quale è una pianta molto esotica. Hanno foglie sottili che si muovono con il vento ed emettono anche un fruscio simile alla pioggia.

Di bambù se ne trovano di tantissime specie, ma non tutte sono rustiche e quindi non tutte tollerano il freddo. In Italia, troviamo maggiormente il Pleiobastus viridistriatus (Arundinaria auricoma), il quale ha sottili e delle bellissime figlie. Può essere coltivato in vaso proprio come la Sasa veitchii (Arundinaria veitchii), al quale è bassa, con un portamento tappezzante. Inoltre, ha una crescita molto veloce e duratura.

Canna Indica

Un’altra bellissima pianta tropicale è la Canna indica, simile al banano. Si presenta con delle foglie grandi, dello stesso colore di quest’ultimo.

Questa pianta darà al balcone un tocco esotico, soprattutto se si sceglie la varietà a fogliame scuro, ad esempio come il ‘Tropicana’, che ha i fiori color arancione. Molto famose sono anche ‘Yellow King Humbert’, i‘Pink Sunburst’, ‘Striped Beauty’, ‘Striata’, ‘Red Stripe’.