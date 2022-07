L’estate come ben sappiamo è la stagione dove il nostro organismo fatica un po’ di più a trattenere le vitamine che ci servono. La tendenza a una maggior esposizione ai raggi UV rende inoltre indispensabile un equo sostegno di antiossidanti. Le vitamine, per chi non lo sapesse, le troviamo negli alimenti che mangiamo, ma nessun alimento le mette a disposizione tutte insieme.

Le vitamine si suddividono in idrosolubili e liposolubili. Le prime sono quelle che l’organismo non può accumulare, e che vanno quindi prese con regolarità. Fanno parte di questo gruppo: B1, B2, B3, B5, B6, B8 o biotina, B9 o acido folico, B12, C o acido ascorbico. Le seconde sono invece potenzialmente immagazzinate dal nostro corpo e, all’evenienza, rilasciate in piccole dosi. In questo gruppo sono incluse: vitamina A o retinolo, D, E, K, F, Q o ubiquinone.

Tra queste solo la vitamina D è sintetizzata dall’organismo, tutte le altre vanno introdotte con la nutrizione. Durante l’estate non possono mancare e dunque sono essenziali alcune di queste. La prima che elenchiamo è la vitamina E. Nota anche col nome di tocoferolo, la vitamina E diminuisce i processi di aggregazione delle piastrine nel sangue, difendendolo da possibili edemi.

Allerta vitamine: ecco quali non devono MAI mancare in estate

Difatti coopera alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Una sua assunzione adeguata potrà soccorrere il nostro corpo nel difendersi dai radicali liberi provocati anche da una aggressiva esposizione ai raggi UV. La seconda è la vitamina A. Detta anche retinolo, la vitamina A è molto importante per il sistema immunitario e per la vista, e inoltre per la salvaguardia di una pelle normale. Il retinolo proviene da fonti di origine animale ed è racchiuso prevalentemente nel fegato, nei pesci grassi, nel burro, nel tuorlo d’uovo e nei formaggi.

Infine l’ultima che vi elenchiamo è la vitamina C. È protagonista di molti processi metabolici, interviene nella formazione del collagene ed è fondamentale per preservare in salute i vasi sanguigni della pelle. Ricopre inoltre una grande rilevanza per il buon funzionamento del sistema immunitario e appoggia l’assorbimento del ferro a livello intestinale. Quindi queste sono le vitamine essenziali che non devono assolutamente mancare al nostro organismo durante la bella stagione.

Non bisogna sottovalutare l’apporto di vitamine, in quanto la loro mancanza può provocare gravi conseguenze.