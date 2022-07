Come pulire bene il parquet senza rovinarlo: la guida

Come pulire bene il parquet senza rovinarlo? Per sistemare a dovere questo materiale delicato è meglio seguire una guida specifica. I pavimenti in legno sono bellissimi e conferiscono carattere a qualsiasi spazio. Tuttavia, possono rappresentare una vera sfida quando si tratta di pulirli e mantenerli in condizioni ottimali. Sappiamo tutti che le superfici in legno naturale sono porose e devono essere protette il più possibile da versamenti, sporco e altre particelle. Pulire i parquet non è un compito semplicissimo, ma con i giusti accorgimenti non sarà poi così difficile.

Con i pavimenti in legno bisogna usare dei prodotti neutri, delicati e meno invasivi possibile. La superficie nonché la verniciatura di trattamento tendono a rovinarsi con il passare del tempo a causa del naturale strofinamento con il continuo passaggio delle calzature. Per questo motivo la pulizia deve essere fatta con un panno in microfibra o degli strumenti a setole morbide, anzi morbidissime, quasi di velluto.

Cosa bisogna sapere prima di iniziare a pulire i pavimenti in parquet

I pavimenti in legno ben curati e puliti regolarmente possono durare fino a 30 anni. Se così non fosse, possono iniziare a mostrare segni di usura già dopo pochi anni. I detergenti per pavimenti in legno devono essere naturali. Quelli che contengono sostanze chimiche o profumi artificiali a lungo andare rovinano irreparabilmente il parquet.

Per togliere i residui di polvere nulla è più efficace di un panno in microfibra. La sua texture leggera e morbida non lascia alcun segno sul pavimento come invece potrebbe fare una normale scopa. Facciamo attenzione anche allo spazzolone per lavare i pavimenti a meno che non sia provvisto di setole morbide.

I tipici aspirapolvere non sono lo strumento ideale pulire i pavimenti in legno. Possono causare seri danni ai pavimenti, lasciando graffi e segni visibili. Per evitare ciò, utilizziamo sempre un aspirapolvere dotato di una spazzola a setole morbide. O almeno un prodotto che ha una base morbida che non intacca la superficie del pavimento in questione.

Cosa non bisogna mai fare con un pavimento in legno

Evitare di bagnare il pavimento in legno. Se proprio dobbiamo pulirlo con l’acqua perché sono presenti delle macchie, assicuriamoci di strizzare bene il mocio o di usare un scopa a vapore con un’impostazione a bassa pressione. Mai pulire il parquet con dei prodotti a base di ammoniaca, perché danneggiano la finitura del pavimento.

L’uso dell’acqua per lavare i parquet dovrebbe essere bandita. Un uso smodato di liquidi può causare rigonfiamenti soprattutto sui listoni non rifiniti e non sigillati con del collante per legno. Facciamo attenzione alle perdite e asciughiamo subito non appena il pavimento risulta bagnato. Può succedere che l’acqua lasci una macchia o un alone. Purtroppo non esiste alcun rimedio efficace per togliere macchie e aloni se non riverniciare la parte danneggiata.

Se abbiamo degli animali in casa, gatti o cani, potrebbero graffiare con le unghie il parquet. Meglio mettere dei tappeti a protezione che vadano a coprire le parti più esposte e gli spazi in cui è solito mettersi il nostro amico a 4 zampe.