Pulire gli specchi per farli tornare splendenti può sembrare un’operazione semplice, ma in realtà bisogna mettere molta accuratezza sia per pulire in maniera perfetta sia nel non rovinare lo stesso specchio. Vediamo adesso cosa fare per pulire in maniera ottimali gli specchi.

Come pulire gli specchi eliminando macchie e aloni

Dimenticare la carta da cucina o igienica è la prima regola: lascia pelucchi, anche la più resistente. Ulteriormente, per pulire gli specchi niente spugna e detersivo: in un primo momento crederete di aver fatto un buon lavoro, ma poi vedrete venire a galla aloni molto presto. Anche la tecnica dei giornali non funziona più. I giornali non sono più quelli di un tempo, l’inchiostro e la carta che si usano attualmente non lasciano il vetro pulito e asciutto.

Panno in microfibra e un detergente adeguato a vetri, ecco di cosa dobbiamo armarci. Questi possono sostituire volendo con semplice acqua e aceto di vino (altrettanto lucidante e anti alone). Se volete fare un lavoro di accuratezza, munitevi anche di ovatta e alcol procedete in questo modo. Mettete un po’ di alcol sull’ovatta, e con questo toglieretele macchie più caparbie, di solito di dentifricio, o di prodotti cosmetici vari.

Spruzzate quindi il detergente sullo specchio, o il prodotto di acqua e aceto che avrete messo in un flacone con dosatore spray, e sfregatelo bene su tutta la superficie con il panno in microfibra assolutamente asciutto. È molto importante che la microfibra sia pulita. Lavatela in lavatrice ogni tanto, e comunque sciacquatela bene e fatela asciugare all’aria dopo ogni uso. Inoltre, dev’essere asciutta alla perfezione: solo così potrete levare gli aloni e allo stesso tempo asciugare.

Gli specchi sono utili a riflettere la propria immagine, ma anche a creare punti luce nelle stanze. Arredano, illuminano, amplificano. Per questo una loro pulizia non deve essere sottovalutata, sia per un fattore estetico che per uno funzionale. Difatti a giovarne ne sarà anche la nostra stessa casa, che tornerà ad essere luccicata dai nostri splendenti specchi puliti. Quindi seguite i nostri consigli e in maniera rapida ed efficiente avrete degli specchi lavati e lucidati, insomma perfetti.

Quindi non cadete nell’errore di sottovalutare la pulizia dei vostri specchi, e anzi abbiatene molta cura seguendo tutto quello che vi abbiamo detto.