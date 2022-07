Cosa significa il termine ricettivo, in ambito psicologico? Sostanzialmente definisce una personalità che è naturalmente portata ad acquisire informazioni, insegnamenti e qualsiasi altra forma di concetto che può essere espresso sia tramite la parola ma in generale attraverso qualsiasi forma di comunicazione. Solitamente sono persone curiose, mai soddisfatte dalle spiegazioni semplici e spesso profonde. Ma non tutti i ricettivi sono uguali, alcuni lo sono quasi senza rendersene conto, per altri la situazione è diversa. I segni dello zodiaco più ricettivi sono i seguenti:

Conosci i segni più ricettivi dello zodiaco? Sono questi

Acquario

Un profilo curioso e con la mente sempre attiva non può che essere anche naturalmente portato a “ricevere” un grande quantitativo di informazioni. Tuttavia questo non significa che non sia in grado di essere considerato “parte attiva” ad esempio in un insegnamento. Ma la mente dell’Acquario non può prescindere dalla “fame di sapere” che lo accompagna per tutta la vita.

Scorpione

Secondo Scorpione non esistono concetti banali in assoluto ma è possibile trarre interesse da qualsiasi forma di concetto, informativo o concettuale. Anche quando si rilassa in realtà Scorpione non “spegne il cervello” e come un calcolatore gradualmente acquisisce informazioni. E’ una sorta di “condanna” tendenzialmente positiva.

Gemelli

E’ un segno dalla “doppia personalità” secondo molti e forse per questo fa continuamente domande, non vuole risposte banali e il cervello dei Gemelli appare sempre attivo. Non è raro vedere Gemelli parlare da solo, sempre intento a formulare concetti e teorie basate sull’esperienza accumulata. E’ anche piuttosto analitico.