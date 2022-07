Granita: ecco i locali che hanno vinto il premio per la miglior granita siciliana

Lungo tutta la Sicilia orientale la granita siciliana è la vera protagonista dell’estate, con le grandi eccellenze delle province da Catania a Messina. Mangiata di solito insieme ad una brioche col “tuppo” (la tipica pallina in cima) con cui si fa una specie di scarpetta; e, a volte, si aggiunge anche un po’ di panna fresca. Ma vediamo dove possiamo mangiare le miglior granite siciliane!

Catania e paesi etnei

La zona di Catania e dei paesi etnei offre è quella che offre la più ricca scelta di granite al pistacchio di alto livello. Potete rimanere a Catania centro, oppure spostarvi nei paesi etnei, alle pendici dell’Etna, per fuggire dal caldo. Ad esempio, lungo il Corso Italia, affacciato sulla grande Piazza Trento, vi si trova l’omonimo bar. Qui potrete gustare una delle granite al pistacchio più buone di tutta la Sicilia! Il gusto del pistacchio è intenso, con un perfetto equilibrio tra naturalezza e tostatura. Il colore è molto naturale e la consistenza piuttosto cremosa. Anche la brioche col tuppo, rigorosamente senza strutto, è tra le migliori in assoluto.

Inoltre, sempre a pochi chilometri da Catania, A Gravina, fanno una delle granite più buone della Sicilia. È quella del Bar Alecci, da queste parti una vera istituzione. La preparano allo stesso modo da quarant’anni usando solo acqua, zucchero e frutta di prima scelta. Le granite qui si mangiano soprattutto di mattina a colazione, con la brioche e la panna fresca come fanno i veri siciliani.

Messina e provincia

La granita di Messina e provincia è famosa per la sua consistenza molto “soffice” e “acquosa”, che la rende particolarmente leggera e rinfrescante, a differenza di quella catanese, che è più cremosa e corposa! La parte SUD della provincia regala splendidi luoghi turistici, come la celebre Taormina. Uno dei posti più famosi è proprio lì, precisamente al BamBar. Qui potrete una delle granite dal gusto di pistacchio più intenso e buono di tutta la Sicilia. La più gettonata è quella con le mandorle d’Avola, mentre una particolare è quella alla melagrana, da gustare a settembre e ottobre. Da citare c’è anche una delle migliori pasticcerie di Messina, il Bar De Luca. Qui si usano ingredienti davvero naturali, senza “aggiuntine” che ne aumentino il sapore. Tra i più particolari ci sono quello alla ricotta, ai fichi, e al mandarino tardivo di Ciaculli, originario del palermitano: una vera esperienza da gourmet.

Palermo

Anche a Palermo si potrà avere l’opportunità di assaggiare delle ottime granite! Degna di nota è la gelateria Yoghi. Questa piccola gelateria propone le “granite messinesi” e sono abbastanza fedeli all’originale, sia come consistenza che come sapori, soprattutto i gusti alla frutta. Il pistacchio è reso abbastanza intenso grazie alla buona percentuale. Infine vi proponiamo la Gelateria del Cassaro. Il Cassaro (dall’arabo, significa «verso la fortezza») a Palermo è in via Vittorio Emanuele, la strada più antica della città. Qui, nell’omonima gelateria, si gustano granite da urlo. Ci vogliono acqua, zucchero e tanta frutta fresca, accompagnato una mantecatura a freddo, molto lenta. Tra i gusti da provare ci sono anguria, mango, fragole, limone e gelsi, da mangiare anche a colazione o a merenda con accanto la brioche.