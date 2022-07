L’umidità in casa è davvero un problema molto diffuso, ma anche molto preoccupante. Infatti, vivere in una casa con parecchia umidità può provocare dei problemi di salute o allergie. Può anche rovinare gli interni della nostra casa. Si può però cercare di prevenire istallando dei deumidificatori o dei sistemi di filtraggio. In realtà c’è anche un metodo molto più economico, cioè acquistare delle piante che aiutano a contrastare questo tipo di problema. Queste piante sono dei veri e propri umidificatori e ionizzatori naturali. Grazie alle loro foglie e alla terra, riescono ad assorbire l’umidità. Andiamo quindi a vedere quali sono queste specie utili per il nostro intento.



Se hai troppa umidità in casa, coltiva queste piante: “pazzesco”

La prima che dobbiamo citare è sicuramente l’Aloe. Una pianta molto usata e conosciuta, soprattutto per le sue proprietà cosmetiche. È perfetta per contrastare l’umidità dato che riesce a catturare l’umidità in eccesso, così da rendere migliore l’ambiente in cui si trova. La pianta deve essere posizionata in un luogo luminoso ma comunque lontano dai raggi diretti del sole, ad esempio vicino ad una finestra interna. Il sole diretto potrebbe bruciare le foglie e quindi far morire la pianta.

Un’altra pianta utile è la Felce, che di solito viene usata per arredare il bagno. Le sue foglie si presentano di un colore verde scuro e assorbono l’umidità. Inoltre non temono neanche gli sbalzi di temperatura. Si possono trovare anche di piccole dimensioni, così da essere perfette anche per spazi molto piccoli. Questa specie non ha bisogno di tante cure, ma basterà posizionarla in un posto abbastanza luminoso.

Anche l’Orchidea ed molto usata per risolvere questo problema È una pianta tropicale e quindi vivono bene in un luogo umido e caldo. Si possono sistemare tranquillamente in bagno o in cucina, dove gli ambienti sono molto umidi. Le orchidee sono molto belle e hanno il loro fascino, sono molto eleganti e quindi possono essere posizionate per arredare tutta la casa. Ne esistono davvero tante specie, ma tutte hanno bisogno di molta luce e di un clima non troppo freddo per sopravvivere.



Per finire possiamo parlare del Bambù, molto utile contro l’umidità. Di solito in casa, viene messa quella nana, dato che cresce poco e si può mettere anche su una mensola. Ha bisogno di penombra e quindi può essere posizionata anche in un bagno senza finestra.