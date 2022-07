Nessuno lo sa, ma queste sono le 5 riserve naturali più belle d’Italia

Riserva naturale dell’Asinara

Questa riserva naturale, che si trova nel nord della Sardegna, nel territorio di Porto Torres è un luogo unico per merito della sua vegetazione. In 50 chilometri quadrati potrete trovare colline arrotondate, mille tonalità di azzurro, fondali ricchi di vita che ne fanno, oltre a un Parco Nazionale, anche un’Area Marina Protetta. Questa terra incontaminata e ricca di una storia singolare è da percorrere a cavallo, in bici, a bordo di trenini o fuoristrada, e vi regalerà emozioni uniche. Uno dei simboli è l’asinello bianco. Le sue coste che misurano 110 chilometri regalano ripide scogliere o dune sabbiose.

Riserva naturale dello Zingaro

Spiagge e calette che si aprono all’improvviso sulla costa rocciosa e frastagliata, distese di ciottoli lucidi di mare, piccole grotte a cui si accede da terra, ma anche dal mare e pavimenti a pelo d’acqua che ci invitano all’avventura e sembrano fatti apposta per renderci semplice l’esplorazione. La Riserva dello Zingaro è un piccolo mondo dove tutto è al suo posto, lontano dai rumori, nessuna strada da percorrere in auto, solo sentieri da percorrere ascoltando i suoni della natura.

Riserva naturale delle saline di Trapani

Il territorio della Provincia di Trapani vanta una grande varietà di paesaggi naturali: fra isole, coste paradisiache, lagune e tanto altro. La Riserva Naturale Orientata delle Saline di Trapani e Paceco, affidata nel 1996 al WWF Italia, si estende per circa mille ettari proprio a confine con la città dei due mari ed è una delle aree protette più famose d’Europa. La Salina è un luogo fortemente suggestivo, grandi vasche e lunghi canali mutano di colore ad ogni ora del giorno, a volte appaiono sospese nel nulla. Mulini a vento e bianchi cumuli di sale sono avvolti nel silenzio, interrotto soltanto dal suono degli uccelli migratori che qui sostano sicuri. E’ il regno di fenicotteri rosa, aironi cinerini, cavalieri d’Italia, garzette.

Valle delle Ferriere

La riserva Valle delle Ferriere è un’area naturale protetta situata nel comune di Scala, in provincia di Salerno. La valle vanta posizione particolare, tra i monti di Scala, che la protegge dai venti freddi mentre è aperta alle correnti caldo-umide meridionali, quindi soggetta a piovosità abbondante nel corso di tre mesi. La Valle è popolata anche da diverse specie animali, tra cui in particolare la cosiddetta Salamandra con gli occhiali. Lungo il percorso s’incontra l’antica ferriera che riforniva di ferro la Repubblica marinara di Amalfi e che da il nome alla Valle. Per tutti quelli che amano il trekking e sono avventurieri, è possibile fare una piccola deviazione del percorso prima di rientrare ad Amalfi. Questo sentiero alternativo permette di raggiungere la Riserva Integrale dove crescono gli esemplari di Woodwardia radicans, un’antica felce risalente all’epoca delle glaciazioni.