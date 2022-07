Sempre più frequentemente le abitazioni sono organizzate in modo ottimizzato: un esempio sono le case moderne che a fronte di spazi sempre più ridotti, sono progettate per avere uno spazio adibito a mansioni specifiche. Il concetto di ripostiglio però resiste e permane, ed è di fondamentale importanza, anche se spesso si tratta di un “angolo” o una stanza della casa che viene sottovalutato e quindi ignorato. Con questo nome si fa riferimento al luogo dove solitamente ad un’area dell’abitazione dove sono riposti gli oggetti che non servono nell’immediato, spesso cose che risultano ingombranti e non utili da “tenere in giro” per la casa. Spesso è una stanza di piccole dimensioni, che ha funzioni di cantina o soffitta.

Niente più ripostiglio in disordine con le dritte dell’esperta

Inevitabilmente è una sezione che viene “ignorata” se non abbandonata del tutto. Ecco perchè spesso il disordine la fa da padrone: mettere ordine in un luogo del genere appare poco stimolante ma è possibile mantenerlo in ordine in modo sorprendentemente semplice. Come fare?

Proprio perchè spesso ha dimensioni ridotte (il ripostiglio medio non supera i 3-4 metri) è essenziale tenere ottimizzati gli spazi, magari utilizzando diversi trucchi.