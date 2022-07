Oroscopo domani 18 luglio 2022: previsioni per tutti i segni di Paolo Fox e Branko

Ecco, puntuali come ogni giornata, l’oroscopo di Paolo Fox e Branko per domani lunedì 18 luglio 2022. Se siete curiosi di scoprire cosa avranno in serbo i pianeti in amore e nel lavoro, leggete le seguenti previsioni per domani dei due famosi astrologi.

Tutti i giorni tantissimi italiani vogliono scoprire alcune anticipazioni astrologiche pubblicate da Paolo Fox e Branko attraverso l’app. Astri e il libro Calendario Astrologico. Siete ansiosi di conoscere in anteprima il vostro futuro? Leggete l’oroscopo di domani 18 luglio.

Oroscopo Paolo Fox domani – 18 luglio 2022

Oroscopo domani Paolo Fox – Cominciamo le previsioni parlando dell’Ariete. Per il segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani dovrà cominciare a usare più cautela in amore. I sentimenti torneranno in primo piano nella vita del Toro. Domani i Gemelli saluteranno Venere, che traslocherà nel cielo del Cancro.

Domani il Leone potrà continuare a portare avanti i suoi progetti, fare scelte importanti. La Vergine si libererà di Venere contraria e avrà modo di recuperare in amore. Da domani la Bilancia dovrà avere più prudenza con i sentimenti. Possibili tensioni nella coppia. Per lo Scorpione comincerà un bel periodo in amore. Favoriti i nuovi incontri.

Domani Il Sagittario avrà l’opportunità di recuperare serenità in amore. Per il Capricorno al contrario sarà una giornata piuttosto tesa in amore: Venere diventerà opposta. Nei prossimi giorni anche l‘Acquario dovrà avere più prudenza in amore. I Pesci, infine, potrebbero afre un incontro tanto inaspettato quanto passionale.

Oroscopo Branko domani – 18 luglio 2022

Oroscopo domani Branko – Domani l’Ariete dovrà cominciare a usare più cautela in amore. Il Toro invece potrà contare su una bellissima Venere. La sua vita amorosa si arricchirà di tenerezza. Da domani Venere comincerà a proteggere gli affari dei Gemelli. Il Cancro accoglierà il pianeta dell’amore nel segno.

Domani Venere inviterà il Leone a vivere l’amore in modo più prudente e riflessivo. La Vergine potrà recuperare una buona sintonia di coppia. Da domani per la Bilancia l’amore diventerà più trasgressivo e provocante. Chissà che qualche Scorpione non si innamori in viaggio…

Domani l’amore per il Sagittario diventerà più intenso e gentile, grazie al nuovo transito di Venere in Cancro. Al Capricorno non mancheranno le occasioni di fare incontri intriganti. Domani l’Acquario avrà una marcia in più nella professione, grazie a Venere in Cancro. L’amore tornerà in primo piano nella vita dei Pesci.