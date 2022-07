Oroscopo Paolo Fox settimana dal 18 al 24 luglio 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 18 al 24 luglio 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Quali sorprese o grattacapi ti riserveranno i pianeti nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana partirà con il piede sbagliato. Lunedì infatti Venere diventerà contraria e tu dovrai cominciare ad avere più prudenza in amore. Martedì, per fortuna, Mercurio sarà in aspetto favorevole e darà una marcia in più agli affari, alle tue finanze. Venerdì, inoltre, anche il Sole raggiungerà una buona posizione: le tue ide cominceranno a essere premiate.

Toro

Lunedì Venere saluterà il segno dei Gemelli per traslocare in Cancro, un bel punto del cielo. Se Marte nel tuo cielo ha già iniziato a risvegliare la passione, il nuovo transito di Venere la renderà perfino cocente. Venerdì, con il Sole in Leone, potrebbero tornare nuove tensioni, soprattutto nel lavoro: occorrerà prudenza. Ottima la giornata di giovedì.

Gemelli

La settimana porterà novità interessanti. Lunedì Venere ti lascerà per traslocare nel cielo del Cancro, m non sarà affatto un passaggio negativo. Martedì Mercurio, tuo pianeta protettore, tornerà attivo e aiuterà il lavoro, gli affari, i rapporti interpersonali. Venerdì anche il Sole diventerà favorevole e ti regalerà una bella carica di energia e ottimismo.

Cancro

La prossima settimana comincerà con una buona notizia. Lunedì, infatti, Venere raggiungerà il tuo segno. Da qui in poi le coppie di vecchia data potranno rafforzarsi. I cuori solitari avranno nuove opportunità di vivere colpi di fulmine o attrazioni improvvise. Occhio alla giornata di martedì, perché la Luna contraria potrebbe renderti un po’ nervoso. Giovedì il giorno più interessante.

Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana si preannuncia molto stimolante. Lunedì potrai contare su Luna e Giove in ottimo aspetto, per portare avanti i tuoi progetti di lavoro, fare scelte o prendere decisioni importanti. Martedì accoglierai Mercurio nel segno e aumenterà il coraggio e la voglia di mettersi in gioco. Venerdì, inoltre, si unirà anche il Sole e comincerà la stagione del tuo compleanno.

Vergine

Lunedì Venere tornerà favorevole e tu avrai modo di recuperare in amore, se nelle settimane passate ci sono stati problemi. Ottime le giornate centrali della settimana, tra giovedì e venerdì. Il weekend potrebbe fare tornare a galla qualche vecchia ruggine o un po’ di stanchezza: servirà prudenza.

Bilancia

La settimana inizierà con un transito difficile. Lunedì Venere entrerà in quadratura. Dalle prossime ore dovrai avere più prudenza in amore, soprattutto se sono rimasti dubbi non risolti. Per fortuna, martedì Mercurio tornerà attivo e darà un aiuto agli affari, ai progetti professionali. Venerdì ritroverai anche maggiore energia e vitalità, grazie al nuovo passaggio del Sole in Leone. Intrigante il weekend.

Scorpione

La tua settimana comincerà molto bene. Lunedì Venere raggiungerà una bella posizione del cielo: chissà che il pianeta non abbia un serbo per chi è single un incontro speciale… Martedì purtroppo Mercurio sarà in quadratura e venerdì anche il Sole. Potresti vivere alcuni momenti di stanchezza. Occhio ai giorni centrali, tra giovedì e venerdì: il rischio nervosismo sarà molto alto.

Sagittario

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox la settimana partirà decisamente bene. Lunedì, infatti, sarai libero dall’opposizione di Venere. Finalmente potrai dire addio alle tensioni e alle difficoltà vissute finora in amore o in famiglia. Martedì Mercurio raggiungerà un bel punto del cielo e venerdì si aggiungerà anche il Sole. Tu ritroverai a poco a poco serenità e quell’ottimismo che ti contraddistingue da sempre.

Capricorno

Da lunedì Venere sarà in opposizione: dovrai cominciare ad avere più prudenza, sia in amore, sia in famiglia. Martedì Mercurio non sarà più opposto. Finalmente avrai la possibilità di recuperare sul lavoro e potrai contare su idee più chiare. Le giornate di giovedì e venerdì saranno molto interessanti: approfittane, per lavorare su qualcosa di nuovo o per esporre una tua idea.

Acquario

Martedì Mercurio diventerà opposto e venerdì lo seguirà a ruota anche il Sole. Dovrai usare estrema cautela, diventare nervosi sarà facilissimo, anche in amore. Se devi chiarire qualcosa con il partner, sarebbe meglio sfruttare la prima metà della settimana. Lunedì e martedì si preannunciano due giornate molto promettenti, sia in amore, sia nel lavoro.

Pesci

Lunedì Venere tornerà favorevole: chissà che il pianeta dell’amore non ti riservi una piacevole sorpresa, com un incontro pieno di passione. Interessanti le giornate tra giovedì e venerdì, grazie al passaggio della Luna nel segno del Toro. Fine settimana più nervoso: occorrerà prudenza, soprattutto se avrai a che fare con un Gemelli o un Sagittario.