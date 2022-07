Se russi e vuoi cercare di risolvere il problema sei nel posto giusto. Russare è un problema tanto diffuso e può incidere sfavorevolmente sulla qualità della vita sia di chi russa, sia di chi vive con lui. Ma non è solo un problema di “rumore”.

Può difatti essere un considerevole campanello d’allarme per la salute, e oltre a non far dormire bene può originare mal di testa, difficoltà a concentrarsi, perdita di memoria e sonnolenza diurna, presupposto molto pericolosa se ci si mette alla guida. Inoltre, anche se non ce ne accorgiamo perché stiamo dormendo, il blocco parziale o totale delle vie aeree porta a una respirazione non corretta e non efficiente e questo può avere un impatto negativo anche sul sistema cardiovascolare.

Quando si dorme, specialmente quando si è sdraiati sulla schiena, la lingua tende a retrocedere e abloccare l’adeguato passaggio dell’aria. Nel corso della respirazione l’aria in entrata e in uscita fa “vibrare” esageratamente l’ugola e le parti molli del palato. Questo provoca quel forte rumore che leghiamo al russare.

Se russi la notte, questa tecnica ti farà smettere: “incredibile”

Smettere di russare, però, è possibile. Questo soprattutto grazie a una tecnica indolore, pensata al Policlinico di Milano, chiamata “tecnica delle tende a pacchetto”. Tale tecnica è senza tagli o asportazioni chirurgiche, è facile ed è reversibile.

Nella pratica, consiste nell’inserire un filo che consolida l’ugola e i tessuti molli del palato, per evitare che si spostino e che vibrino durante il sonno. Questo porta a sospendere il russamento. La tecnica delle tende a pacchetto è quindi una tecnica anti-russamento made in Italy. In breve tempo è divenuta un Gold Standard, ovvero una tecnica di riferimento per questo tipo di problemi.

È stata messa a punto dagli esperti dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale del Policlinico di Milano, sotto la direzione del Professor Lorenzo Pignataro. Questa procedura è molto valida sia per fronteggiare situazioni particolari come le apnee notturne, sia per il russatore abituale, cioè una persona che per almeno 6 mesi russa per tutta la notte, a prescindere dalla posizione assunta.

Quindi vi abbiamo presentato un metodo incredibile e funzionante per ovviare il fastidioso problema del russamento notturno. Se seguirete ciò che abbiamo detto, risolverete molto presto il vostro problema.