L’estate è tra le stagioni più amate ed attese da gran parte della popolazione che associa a questo specifico periodo dell’anno le vacanze, nella maggior parte dei casi. Vacanze o meno, in estate si sviluppa anche la maggiore attività legata agli insetti e tra i meno graditi in generale spiccano le zanzare, insetti “parassiti” che necessitano del sangue dei mammiferi per sopravvivere. Le zanzare esistono sulla Terra da milioni di anni prima dell’arrivo dell’uomo che da secoli ha sviluppato rimedi più disparati per “tenere lontani” questi piccoli “vampiri”. Oltre alle metodologie che prevedono l’utilizzo di insetticidi, tra i modi più utilizzati per impedire l’accesso di questi insetti nelle abitazioni risulta essere impiegata la zanzariera. Questa tende per forza di cose a danneggiarsi, ma non necessariamente è opportuno sostituirla per un piccolo danno.

Ecco un metodo geniale per riparare fai da te una zanzariera

Una zanzariera, anche se è di buona qualità, è comunque soggetta ai danni, ad esempio causati da piccoli animali che possono a causare diversi tipi di danno, a partire da piccoli fori, fino a tagli, o addirittura veri e propri buchi di grandi dimensioni.

Per un danno lieve è sufficiente munirsi di una colla resistente (magari quelle utilizzata specificamente per la riparazione dei gommoni) ed un pennello. Bisogna preventivamente pulire l’area con un po’ di alcol e dopo aver “steso” uno strato di colla sul danno, bisogna lasciarla asciugare per almeno una notte.

Per strappi anche piuttosto lunghi è consigliabile fare uso di uno speciale nastro adesivo, acquistabile presso qualsiasi negozio di fai da te, specificamente realizzato per le zanzariere.

Se il foro è molto grande bisogna munirsi di ago ricurvo da tappezziere o una pinzetta, del filo di nylon resistente e una toppa a rete per zanzariere. Questa può essere ottenuta da un “ricambio” proveniente da un’altra zanzariera, avendo cura di ritagliare la toppa di dimensioni di almeno un centimetro più grandi del foro.

Dopo aver pulito con cura la superficie da cucire con dell’alcol, conviene mantenere la toppa stabile con il nastro adesivo e provvedere ad un tipo di cucitura a “zig zag”.