Difficile definire l’universo femminle con un solo appellativo, ma uno potrebbe essere “complesso” o “diversificato”. Le donne infatti risultano complesse e difficili da identificare, in quanto molte personalità non seguono una coerenza che sembra essere più presente nel mondo maschile. Se alcuni considerano ancora oggi le donne prevalentemente gioviali e sensibili, non mancano di certo quelle più riservate, misteriose se non addirittura oscure. Non significa che siano “cattive” quanto piuttosto che risulti evidente un lato apparentemente meno gioviale ed interessato ad esserlo. Quali sono le donne più oscure in senso generico secondo lo zodiaco?

Ecco le donne più “oscure” e tenebrose secondo lo zodiaco!

Bilancia

E’ equilibrata ma come tutte le personalità degne di questo tratto, non sono portate ad evidenziare tutti i lati del proprio carattere. Se si prova a comprendere dettagliatamente il comportamento di una Bilancia è probabile che quello che risulterà evidente è quello più distaccato, oscuro, quasi spaventato. Incide quando c’è realmente bisogno di lei, in altre situazioni, se ne sta in disparte.

Sagittario

Non è particolarmente interessata ad apparire speciale o particolare agli occhi degli altri, anzi, tende a “oscurarsi” e diventare distaccata quando ha i riflettori addosso. Sagittario deve essere lasciata in pace e mai giudicata, altrimenti diventa un “orso”.

Gemelli

Idem per quanto riguarda la Gemelli che è famosa per essere indecisa ed incostante. Comprende che la quasi totalità dei contesti richiede un minimo di coerenza e chiarezza, quindi il metodo difensivo preferito è semplicemente “sparire” quando possibile dalla circolazione. Ecco perchè è spesso così “sfuggente”.