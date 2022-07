La banana, come sappiamo, è uno dei frutti più consumati al mondo. Quello che pochi sanno è che la usa bucce può essere riutilizzata per molti buoni motivi. La buccia di banana combatte le rughe grazie all’alta misura di vitamine (A, B, E), di potassio, di ferro e di magnesio che racchiude. Le sue proprietà antinfiammatorie, inoltre, soccorrono nel trattare acne e brufoli.

La buccia di banana funziona anche per attenuare il prurito generato dalle punture degli insetti. La buccia di banana è anche un ottimo rimedio contro le occhiaie e le borse. Per quanto riguarda la casa invece, queste possono essere impiegate in tanti modi ad esempio, se avete un orto, potete sfruttare le proprietà delle bucce di banana per creare un macerato fertilizzante per le vostre piante.

Non buttare la buccia di banana: ecco a cosa ti può servire in casa

Le bucce di banana si offrono a tanti utilizzi e possono essere anche mangiate, come ci ha insegnato la ricetta del banana bread anti-spreco. Una buonissima alternativa, se preferite non consumarle, è quella di realizzare appunto un fertilizzante ricco di sostanze nutritive che poi si può usare per annaffiare le piante che ne hanno più bisogno. In questo modo, tutti i nutrienti presenti nelle bucce come il potassio, il fosforo, il calcio e il magnesio, avranno un tempo minimo necessario per trasferirsi nell’acqua che, come potrete notare, muterà di colore.

Dopo aver filtrato il tutto si impiega la soluzione ottenuta direttamente sulle piante. Per creare questo fertilizzante basterà mettere le bucce in un secchio pieno d’acqua e lasciarle in infusione per una notte. Il mattino seguente l’acqua sarà mutata in un potentissimo fertilizzante liquido.

Se invece vogliamo conservarle possiamo essiccarle al sole oppure, per abbreviare i tempi, possiamo cuocere le bucce in foro, l’importante è rimuovere tutta l’acqua che comprendono. Non ci rimarrà che immagazzinare le bucce in un contenitore ed usarle tutte le volte che ne avremo bisogno.

Ecco quindi dei validissimi motivi per non buttare le bucce di banane. Oltre ad essere validi come cosmetici naturali, sono molto valide per le nostre amate piante. Quindi quando avrete consumato questo squisito frutto, pensateci prima di buttare la sua ottima buccia e delle sue conseguenti molteplici proprietà e funzioni.