L’estate porta con sé anche la voglia di dedicarsi al proprio giardino e alle proprie piante. Oggi difatti vedremo quali piante possono essere potate a luglio. Non tutte le piante devono essere potate nello stesso periodo, infatti bisogna seguire un calendario specifico, per non farle morire, ammalare o stressare.

Ecco le piante che vanno potate in questo periodo dell’anno

La prima pianta che vi elenchiamo è l’albicocco. Questa è una pianta fruttifera che ben si sistema ai climi temperati tipici delle nostre regioni. È in grado di donare generose quantità di albicocche, anticipate da bellissime fioriture. Si tratta di una pianta frondosa contraddistinta da uno sviluppo vegetativo copioso e rapido, ragion per cui ha bisogno di essere sottoposta a regolari potature.

La potatura di allevamento è indirizzata specialmente a conferire una certa forma alla chioma, più per finalità estetiche che produttive. Nel caso di un albicocco coltivato in giardino a scopo decorativo, infatti, i tagli potranno donare all’arbusto una forma a spalliera in modo da appoggiarlo ai muri, viali o recinti. La potatura deve essere operata più volentieri in primavera e all’inizio dell‘estate quando i rami sono pieni di foglie. Nel caso dell’albicocco, in effetti, si parla di potatura verde e va da marzo a fine maggio e da giugno e fine luglio, ovvero il periodo in cui ci troviamo. Nel primo periodo si taglieranno i rami in eccesso più corti mentre nel secondo si taglieranno i rami misti.

Un’altra pianta che vi elenchiamo è il limone. È una pianta sempreverde come in genere gli agrumi, perciò il limone è essenzialmente diverso dagli altri alberi da frutto, per la maggior parte caducifogli. Negli agrumi, infatti, le foglie oltre a svolgere la fotosintesi agisce da deposito delle sostanze nutritive. Anche i rami degli agrumi fanno da deposito e, nei limoni, crescono in 3 momenti dell’anno: primavera, metà estate e autunno.

Vista la particolare funzione che foglie e rami hanno negli agrumi, la potatura del limone non va fatta in febbraio e marzo. È consigliabile potare il limone ogni anno e il periodo migliore è tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera, ma anche i periodi di giugno-luglio sono ottimali per la potatura. Difatti la potatura in questo periodo è considerata di “contenimento”, per eliminare eventuali succhioni.

Quindi vi abbiamo elencato due piante molto comuni e affascinanti di cui vi potrete prendere cura anche in questo periodo dell’anno.