Questo borgo di mare lo stanno scegliendo tutti per le vacanze: ecco quale

Nota per l’imponente cattedrale normanna, le bellissime spiagge e il pittoresco centro storico, Cefalù è un incantevole borgo medievale sul mare in provincia di Palermo, in Sicilia. Scelto da tantissime persone per poter trascorrere le proprie vacanze, per rilassarsi al mare o per ammirare la città nei suoi luoghi storici affascinanti.

Un borgo sul mare

Cefalù, fa parte del Parco delle Madonie, un’area naturale protetta con un patrimonio naturalistico importante, è inclusa nel club de “I borghi più belli d’Italia”. Nel 2015, la sua cattedrale è stata dichiarata Patrimonio Unesco e inserita nell’itinerario arabo-normanno che si divide tra Cefalù, Palermo, Monreale e altre città limitrofe. Durante la stagione estiva è letteralmente presa d’assalto dai turisti, la popolazione si triplica. È un borgo che si visita tranquillamente in giornata, a meno che tu non voglia concederti un bagno nelle sue cristalline acque e rilassarti un po’ in spiaggia. In tal caso dovrai rimanere almeno un weekend.

Un centro storico ricco di storia e arte

La visita di Cefalù potrebbe cominciare dal lungomare Giuseppe Giardina, un punto perfetto per ammirare la cittadina da lontano, con le case addossate, le spiagge e la rocca che sovrasta il borgo. Man mano che ci si inoltra nel centro storico si rimane incantati dai tanti colori e dalla vita che c’è qui! È bello perdersi tra le stradine, nelle quali si vedono ancora nell’architettura, nei palazzi e monumenti le tracce del passaggio di arabi, greci e normanni. La ceramica esposta nei negozi vi lascerà senza fiato, assomigliando ad una vera e propria opera d’arte. Inoltre non mancano i ristoranti, locali e bar per trascorrere momenti piacevoli e concedersi un po’ di relax durante il viaggio.

Il lavatoio

Tra le cose da vedere a Cefalù non può mancare il lavatoio medievale. Questo rappresenterebbe la testimonianza della vita quotidiana medievale siciliana, composto da ventidue bocche di ghisa, con alcune disposte lungo le pareti e sovrastate da basse volte. Qui le lavandaie lavavano i panni, intonando canti siciliani… un rituale del passato ormai perso, che viene ricordato da questo lavatoio rimasto intatto. Chiaramente oggi è una vera e propria attrazione per turisti e un punto di ristoro per i bagnanti, che amano immergere piedi e mani nelle acque gelide del fiume Cefalino, che terminano la loro corsa in mare.

Le spiagge

Questa splendida cittadina sul mare è inclusa nella lista dei borghi più belli d’Italia, grazie alla sua posizione e per le meraviglie artistiche conservate nel suo centro storico. Il protagonista assoluto qui è ovviamente l’azzurro e il turchese delle acque cristalline che avvolgono il borgo. E avete tante opzioni per contemplare dei panorami incantevoli. Le sue spiagge vi lasceranno incantati dalla loro bellezza e dalla sabbia fine. Nei dintorni c’è la spiaggia di Mazzaforno, dove baie sabbiose si alternano a calette rocciose, un luogo ideale per fare snorkeling. Da non perdere è la spiaggia di Caldura, con ciottoli e scogli, e quella di Settefrati, dominata da sette scogli che affiorano dall’acqua, con una sabbia dorata circondata da una natura selvaggia. Famosa per il suo mare azzurro è la spiaggia di Pollina, mentre per chi ama fare windsurf e vela ci sono la spiaggia di Salinelle e Capo Playa.