Se hai più di 40 anni, attenzione a mettere il latte nel caffè

Spesso molti mettono il latte nel caffè, se hai più di 40 anni, dovresti evitare e cambiare questa abitudine. Vuoi scoprire perché bisogna fare attenzione?

Il latte è un alimento ideale per bambini e per adulti. Molte persone lo gustano la mattina, c’è chi invece lo beve la sera dopo cena, prima di andare a letto

Latte nel caffè: evita se hai più di 40 anni

Devi sapere che il latte, purtroppo non fa bene a tutte le età. Nonostante sia un alimento nutriente e completo. Però associato al latte potrebbe portare un fastidio.

Il latte è un alimento ricco di calcio e vitamina D, sostanze nutritive essenziali per la crescita e la salute delle ossa. Contiene anche proteine, zuccheri e grassi di origine animale. Ovviamente quello intero è quello più completo, ma chi vuole ridurre la parte grassa può sceglierlo scremato o parzialmente scremato. Inoltre c’è anche la versione senza lattosio per chi non può prenderlo normale; ma ha meno calcio e vitamina D purtroppo.

Sicuramente è indicato per i bambini e gli adolescenti perché favorisce la crescita e lo sviluppo osseo. Ma aiuta anche le donne in gravidanza e in meno pausa, combatte l’osteoporosi.

Latte nel caffè: le quantità consigliate

I bambini ne possono bere di più, anche più volte nell’arco della giornata. Da adulti meglio se solo la mattina a colazione, oppure la sera prima di dormire. Ma oltre alle quantità, da grandi è importante prestare attenzione a come lo si beve. Se lo beviamo col caffè, bisogna fare attenzione!

Il caffè elimina le vitamine presenti nel latte, almeno in parte, non saranno assimilate. Quindi alla soglia dei 40 anni è meglio evitare e assumere solo latte. Inoltre quel caffè va sommato alla media giornaliera di tre che non bisogna superare!

Anche se lo mangiamo coi biscotti, dobbiamo prestare attenzione. Se il latte presenta circa 64 kc per 100 ml, bisogna non esagerare perché basta per la colazione!

Un cappuccino ad esempio ha le calorie di un toast. Ma se consumiamo abbondanti quantità di latte in una dieta completa con i canonici 5 pasti, le calorie piuttosto salgono.

Per chi è controindicato bere latte?

Chi soffre di ipercolesterolo non può assumere latte perché ne contiene. Per questi è indicato il latte scremato o parzialmente scremato. Meglio assumere latte scremato o parzialmente scremato in questi casi.

Per chi è intollerante al lattosio ma non è vuole fare a meno, può prendere il latte senza lattosio o le alternative di mandorla, cocco e soia.

Quali sono le possibili fonti di calcio alternative al latte?

Per assumere fonti di calcio alternative, si possono scegliere i derivati del latte, ma comunque non bisogna esagerare.

yogurt normali, senza lattosio

formaggi

Inoltre è scientificamente provato che se si esclude il latte dalla dieta, poi sarà difficile reintegrarlo. Perché gli enzimi che lo digeriscono, si devono riabituare. Lo si può bere sempre, ma solo attenzione alle quantità e insieme a cosa si beve!