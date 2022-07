Da sempre il giardinaggio ed in generale, la cura verso le piante di qualsiasi tipo, è considerata un’attività estremamente rilassante ed appagante, ma anche decisamente “dispendiosa” dal punto di vista delle energie e dell’attenzione. Se ogni pianta condivide tratti unici con le altre specie vegetali, esistono delle peculiarità che riguardano ogni varietà. In maniera generica infatti le piante assumono nutrienti prevalentemente attraverso le radici e dai raggi solari attraverso la fotosintesi clorofilliana. Fin da bambini impariamo questi concetti: le piante hanno bisogno di acqua e sole, ma nelle quantità e modalità “giustee”. Sapere quando e come innaffiare risulta essere uno degli aspetti più importanti in generale. Ma qual è l’ora ideale per innaffiare?

Ecco l’ora ideale per innaffiare le piante: nessuno lo sapeva: “incredibile”

Non esiste una risposta “buona per tutti” o un orario specifico che va effettivamente bene per ogni specie vegetale. In generale, sopratutto nei mesi estivi, con una conseguente maggiore necessità di innaffiare il nostro verde, l’ideale sarebbe innaffiare in quantità limitate entro le 10 del mattino, orario che risulta essere ideale in quanto l’azione “evaporante” del sole non è ancora al suo apice, e quindi la pianta può assorbire i nutrienti dall’acqua ed al contempo godere dei raggi solari. Al contrario l’orario da evitare nelle ore centrali del giorno: quest’azione causa un vero e proprio shock termico per le radici sarebbe eccessivo e la forte evaporazione. Se non è possibile innaffiare di buon mattino, un’altra fascia comunque buona è quella corrispondente al tramonto, che sostanzialmente inizia quando il sole inizia a calare. In questo caso tuttavia bisogna stare attenti a non esagerare con le dosi di acqua, in quanto l’evaporazione è ridotta rispetto al mattino.

A tal proposito è sempre meglio ricordare di utilizzare, quando e quanto possibile, l’acqua piovana o comunque un’acqua non troppo “dura”, ossia dotata di calcare.