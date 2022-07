Questi detersivi NON devi usarli mai, sono tossici: ecco quali sono

Esistono in commercio alcuni detersivi che non dovresti mai usare, perché tossici. I prodotti per la casa non sono tutti uguali. Alcuni detergenti sono altamente inquinanti e, a lungo andare, possono nuocere la salute e l’ambiente. Nelle prossime righe ti sveleremo quali detersivi sono da evitare, perché nocivi.

Ecco i detersivi tossici che non devi usare mai

I detersivi non sono tutti uguali. Senza saperlo, potresti avere in casa un vero e proprio arsenale chimico ed essere convinto di utilizzare prodotti di qualità. Troppo spesso confondiamo il profumo intenso di un detergente per sinonimo di qualità e una casa che odora di buono ci rasserena.

Ciò che ignoriamo, però, è che quel profumo deriva da una componente chimica che viene aggiunta a un prodotto già di per sé altamente tossico. Molti saponi per i piatti, per il bucato e per le pulizie domestiche contengono sostanze chimiche nocive, come i coadiuvanti, i tensioattivi e gli enzimi.

Si tratta di una componente chimica che serve per catturare e neutralizzare la sporcizia. A questa sono aggiunte delle sostanze con lo scopo di profumare il prodotto, in modo tale che rimanga un buon odore per la casa. Quali sono i detersivi più pericolosi, talmente tossici che non dovresti mai usare?

Detergenti per pulire il forno

Tra i detersivi più tossici che faresti meglio a non utilizzate, ci sono i detergenti per il forno. Questa tipologia di prodotti contiene in genere tensioattivi ad alto impatto ambientale e soda caustica, una sostanza chimica molto pericolosa, se a contatto con la pelle o con gli occhi. Per questa ragione andrebbero usati con estrema moderazione.

Prodotti specifici per gli scarichi

Riescono a sturare anche gli ingorghi più ostinati, grazie alle loro sostanze chimiche altamente corrosive. Sono dei prodotti talmente aggressivi che possono irritare la pelle e le vie respiratorie. Non solo. Risultano particolarmente inquinanti e per questo nocivi anche per l’ambiente.

Saponi, dentifrici e detergenti antibatterici

Altri detergenti considerati tossici e dannosi per la salute sono i prodotti antibatterici. Un utilizzo frequente di questi saponi può danneggiare i microbi buoni del microbiota, alterando irrimediabilmente l’equilibrio e distruggendo le nostre difese. Inoltre, molti di questi prodotti contengono il triclosan, un antibatterico che può aumentare la resistenza dei batteri agli antibiotici e causare perfino dei problemi ormonali.

Prodotti anticalcare

I prodotti anticalcare tradizionali, per essere così efficaci, contengono acido cloridrico, una sostanza che se inalata può diventare nociva per la cute, gli occhi e le vie respiratorie, ma non solo. L’acido cloridrico è considerato un inquinante atmosferico tra i più aggressivi.

Detersivi per wc

Tra i detersivi tossici, particolarmente corrosivi, che dovresti evitare di usare, ci sono anche quelli specifici per il wc. Si tratta di prodotto dannosi per l’ambiente, capaci di aggredire pericolosamente i microrganismi acquatici. Questo genere di detergenti può nuocere anche alla salute, irritando gli occhi e la pelle.