Ecco perchè mangiare troppo pomodoro fa male: “assurdo”

I pomodori sono un piatto ottimo da mangiare in estate e in inverno. Sia cotti in una salsetta che crudi; possono tagliare su un hamburger appena, aggiungere ad un insalata estiva. Però meglio evitare di mangiare troppo pomodoro!

Soprattutto quando sono di stagione sono buoni e salutari; I pomodori però non fanno bene a tutti: possono portare allergie e anche cattiva digestione. Per la salute i pomodori sono anche potenti antiossidanti e ricchi di molte altre vitamine e sostanze nutritive essenziali.

Ecco cosa può accadere al corpo se si assumono più quantità di pomodori che l’organismo può sostenere

Troppo pomodoro fa male: ecco cosa succede

I pomodori non sono per tutti come abbiamo detto sopra: se hai il reflusso acido, puoi non riuscire a digerirli e avere in cambio bruciore di stomaco, gonfiore o indigestione. I pomodori freschi contengono acido citrico e malico che tendono ad aumentare gli acidi dello stomaco. L’assunzione regolare di pomodori crudi può peggiorare il reflusso acido. Ciò non significa necessariamente che non li puoi più mangiare, ma non troppo spesso e soprattutto non in grosse quantità.

Per digerire meglio il pomodoro puoi unirlo al pesce lesso ad esempio, o ad una mozzarella. Ma meglio evitare i formaggi stagionati, oppure il tonno.

Oppure, se lo preferisci cotto, puoi eliminare i semi e mangiare solo la salsa derivata.

Anche chi ha la colite e chi soffre di gastrite deve evitare i pomodori perché possono infiammare colon e stomaco e provocare dolore, bruciori e crampi.

Benefici dei pomodori

Comunque i pomodori hanno dei grossi benefici, aiutano ad assorbire meglio i nutrienti. Nello specifico, possono aiutarti ad assorbire il ferro, che trasporta l’ossigeno nei muscoli e nei veri organi. Inoltre hanno tanta vitamina C, utile per prevenire infezioni o anche semplici raffreddori.

La vitamina C è necessaria anche per produrre collagene. Questa è una proteina presente nei tessuti connettivi che aiuta la guarigione delle ferite. Avere un apporto costante di vitamina C può aiutare il corpo a guarire più velocemente quando ci si taglia o quando ci si sta riprendendo da un intervento chirurgico.

Uno studio su pazienti ospedalieri ha rilevato che quando i soggetti assumevano integratori con vitamina C, sperimentavano una guarigione molto più rapida e migliore di ferite estese e complicate.

I pomodori sono pieni zeppi di carotenoidi, un particolare tipo di antiossidante che protegge la pelle dai danni del sole. Uno studio pubblicato su Scientific Reports ha rilevato che il consumo regolare di pomodoro può impedire le bruciature e ti difende dai raggi uv.

Insomma abbiamo parlato dei benefici del pomodoro, ma resta che bisogna fare attenzione a prescindere e soprattutto per i soggetti delicati.