Saper vivere in un contesto sociale non è assolutamente semplice, non lo è mai stato e difficilmente la situazione migliorerà in futuro: da sempre infatti essere popolari nei diversi contesti, a partire da quello scolastico, passando per quello familiare e lavorativo appare come una condizione invidiata ed ambita da molti se non da tutti. Se da una parte la società ci invita ad essere noi stessi, dall’altra comprendiamo che questo non è sempre utile e conveniente, e sono molti a fare i “salti mortali” per ambire alla popolarità. Ma esistono persone che non devono sforzarsi e riescono ad essere popolari in ogni situazione. Quali sono secondo lo zodiaco questi segni?

Questi sono i segni più popolari dello zodiaco. Ci sei anche tu?

Sagittario

Senza sorprese ne particolari sforzi di immaginazione, Sagittario riesce ad essere popolare sopratutto per l’innata capacità di mettere a proprio agio quasi tutti. Non “forza mai” la mano nell’ambito dei comportamenti e non utilizza costrizioni di sorta. E’ tutto un “vivi e lascia vivere”.

Leone

Leone non potrebbe vivere senza essere popolare, ma sopratutto senza essere considerato tale. E’ un egocentrico, ma anche naturalmente portato ad ascoltaree ed a manifestare in modo molto evidente le proprie intenzioni. Dal punto di vista comunicativo è un vero talento, riuscendo ad essere influente con poche parole.

Pesci

Profilo caratteriale talvolta sottovalutato o non considerato a sufficienza, ma che è in grado di esercitare un forte impatto grazie ad un carisma innato, che non è mai “finto” o atto a manovrare le persone. E’ l’empatia che rende Pesci così popolare…a patto di comprenderlo appieno.