Tour gastronomico siciliano: ecco i migliori locali da scoprire se vai in Sicilia

Com’è ben risaputo, la Sicilia, oltre ai suoi meravigliosi paesaggi e le sue splendide spiagge, è una delle mete principali anche per godere dell’ottimo cibo. Vi proponiamo una lista di posti in tutta la Sicilia, dove potrete provare alcune prelibatezze tipiche locali.

Scopello e il pane cunzato

Scopello è un piccolo borgo medievale, si sviluppa intorno ad un antico Baglio settecentesco. A far da cornice la splendida Tonnara con i Faraglioni e la Riserva dello Zingaro. Il territorio siciliano è famoso per le ricche ed antiche tradizioni culinarie, tra le quali, il cibo da strada. Tra le piccole e poche vie del paese di Scopello, attratti dagli odori, è facile imbattersi in un forno, dove poter assaporare il “pane cunzato”, tappa obbligata per ogni visitatore. Il pane cunzato è un pane caldo fatto lievitare con forno a legna, totalmente diverso rispetto al classico pane di città. Nel dialetto siciliano la parola “cunzato” significa semplicemente “condito”, in contrapposizione al “pane schitto”, ovvero privo di condimento. Gli ingredienti principali sono: pomodoro, formaggio locale, acciughe, pepe, olio e sale. Da provare!

Ristorante Campisi, Marzamemi

Ogni piatto firmato Campisi racconta una storia: quella della nostra Sicilia, che con i suoi sapori e le sue tradizioni vi faranno provare una vera esplosione di gusto sul vostro palato. Prova i menu di cucina italiana e vegetariana di questo ristorante. Assaggia gli ineguagliabili antipasto, busiate e cuscus che offre il Campisi. Prenditi una pausa per provare dei curatissimi semifreddo, parfait e cannoli. Molti visitatori ordinano gli ottimi cordiale, prosecco o gin. Inizia il pasto con dei fantastici caffè ristretto, gin tonic o caffè macchiato. Questo locale offre ai suoi ospiti un fichissimo servizio. Qui si propongono piatti deliziosi a prezzi adeguati. Una tappa obbligatoria se passate da quelle parti.

Street Food Palermitano

A Palermo, il capoluogo della Sicilia, le prelibatezze culinarie non sono da meno. Potrete ammirare la bellezza di questa città senza tempo, gustando le prelibatezze che il suo street-food ci offre. Un esempio sono le tipiche panelle e crocché. Sono tantissime le friggitorie sparse per la città che offrono questa pietanza, alcuni chioschi o locali sono storici e forniscono dell’ottimo cibo da strada ormai da molti anni. Cosa sono “pane e panelle e crocchè”? Si tratta di sottili frittelle realizzate con farina di ceci, oppure polpette fritte di patate. Il tutto messo all’interno di un panino e condito con un po’ di limone, se è richiesto.

Per non parlare poi delle arancine. Le arancine (rigorosamente al femminile, per i palermitani) sono le regine dello street food palermitano e sono famose non solo in tutta Italia, ma anche nel mondo. Possono contenere diversi ripieni, i più tradizionali sono con la carne, ossia al ragù, e al burro, con burro, mozzarella e prosciutto, ma le varianti si sprecano: al salmone o alla salsiccia, con i funghi oppure con gli spinaci fino ad arrivare persino al cioccolato. Presso i bar, le pasticcerie e le rosticcerie è possibile anche trovare una moltitudine di piatti pronti, tra cui “spitini di carne” e calzoni fritti.