Ecco i 5 odori che odiano i gatti: attenzione a non farglieli odorare

Chiunque abbia un gatto sa quanto il loro olfatto sia altamente sviluppato e sensibile. Un odore o un profumo quasi impercettibile per l’uomo, potrebbe risultare estremamente fastidioso per il nostro gatto. Bisogna imparare a capire quali siano le cose che gli recano fastidio e quali invece no. Ecco i 5 odori più fastidiosi.

Il pesce andato a male

Si sa, il pesce è l’alimento preferito del nostro felino. Ma quando non è fresco emana un odore forte e pungente, risultando fastidioso persino al nostro olfatto. Inoltre, quando si offre al micio un boccone prelibato a base di pesce bisogna, ad ogni modo, prestare molta attenzione: il pesce andato a male. Potrebbe avere delle ripercussioni a livello fisiologico, causandone anche una probabile intossicazione alimentare.

Agrumi vari

Nonostante per noi umani il profumo degli agrumi sia uno dei più amati, per la freschezza e le note estive, i gatti non amano l’odore di limoni, arance, pompelmi e altro. Non solo, ebbene i gatti non sopportano nemmeno il loro sapore. I felini sono talmente tanto disturbati dall’odore degli agrumi che le loro essenze vengono utilizzate come ingredienti per repellenti naturali per gatti. Se vuoi proteggere il tuo orto e stai cercando un modo per non far avvicinare il gatto alle tue piante preferite, una soluzione potrebbe essere quella di spruzzare olio essenziale di agrumi o utilizzare le bucce, spargendole sul terreno.

Alcune piante

Potrebbe essere, per alcuni, un sollievo. Chi ha un orto in casa, o tiene delle piante sul balcone, ha il terrore che il proprio gatto possa in qualche modo rovinarle se non distruggerle. Ebbene non c’è da temere. Nonostante, in generale, i gatti amino il verde e i fiori, ci sono alcune specifiche piante che non sono particolarmente apprezzate da alcuni esemplari, proprio per l’odore. È il caso, ad esempio, del geranio, del limone e della lavanda. Non amando, poi, l’odore della cipolla, anche la sua pianta da fastidio al gatto, così come l’erba cipollina.

La banana

Come gli agrumi, anche la banana può essere utilizzata come repellente per i gatti. Anche questo frutto, in particolare, ha un odore particolarmente sgradito ai nostri felini. Non solo, nel caso in cui il gatto dovesse mangiare della banana potrebbe soffrire di episodi di diarrea anche importanti. Se il tuo gatto ha il vizio di salire sul divano, puoi provare a strofinare la parte esterna della buccia sulla stoffa, l’odore dissuaderà l’amico a quattro zampe.

Detergenti e deodoranti

Che si tratti di detergenti, detersivi, deodoranti o profumi, il gatto non apprezza gli odori chimici, che sono spesso troppo forti. Per questo è opportuno scegliere dei prodotti con aroma neutro, per evitare di dare fastidio al gatto di casa. Prestate attenzione, quindi, quando scegli i prodotti per la cura personale e la pulizia della casa, ma anche per la lettiera del gatto e le sue ciotole. Ricordate sempre di sciacquarle bene, per evitare possibili residui di sapone.