Siamo tutti “costretti” ad utilizzare varie forme di prodotti detergenti, se non tutti i giorni, comunque molto spesso. E se spesso siamo costretti ad optare per prodotti costosi ma che solitamente “operano” meglio oppure al contrario detersivi che sono più economici ma che sono meno efficaci. Un buon prodotto detersivo per piatti deve per forza di cose essere dotato di un elevato potere sgrassante ma allo stesso tempo essere delicato per le stoviglie che si rovinano con più facilità rispetto alle altre.

Da oramai diversi anni i produttori sono sempre più “sensibili” anche in merito alla composizione dei propri prodotti che devono essere anche sostenibili dal punto di vista ambientale e non nocivi per la pelle: non è un caso che diversi brand sviluppano diverse tipologie di detersivo per piatti che sono particolarmente sensibili in tal senso.

Questo detersivo per piatti naturale sgrassa e profuma i piatti: ecco qual è

Esistono come accennato tantissimi prodotti che si autoproclamano “ecologici”, per i motivi sopracitati, ma non tutti lo sono in maniera totale: uno dei più “fedeli” ed onesti in tal senso risulta essere il detergente per piatti di marca Almacabio (un’impresa italiana, residente nell’Alto Adige), considerato particolarmente efficace dal punto di vista sgrassante senza per questo essere nocitvo, sia per la nostra salute, sia per l’ambiente, data l’assenza di componenti come fosforo, fosfati, enzimi, ed altri ingredienti di origine animale.

Risulta essere particolarmente concentrato: il flacone da 1 litro permette ben 200 lavaggi, in quanto è necessaria una ridotta quantità per una efficace azione detergente.