Il contesto attuale non è esattamente favorevole per la quasi totalità delle criptovalute, strumenti economici che hanno potuto contare su una grande risonanza anche mediatica e coadiuvata all’influenza del web in fase di investimento ma che finora ha dovuto affrontare un 2022 principalmente votato al ribasso. Bitcoin, che è la principale criptovaluta nonchè quella che influenza tutto il mercato crypto ha subito un vero e proprio “crollo” del valore, a meno di un anno di distanza dal picco massimo raggiunto, che ha sfiorato i 70 mila dollari per singolo token all’inizio dell’autunno scorso. E’ possibile auspicare ad una rapida e proficua risalita?

Valuta basata su crittografia

Bitcoin infatti ha già subito più di qualche “crisi”, seppur quella attuale è diversa, ed più associabile ad una fase di “stanca” del mercato. Nel 2018 ad esempio Bitcoin ha subito, assieme ad altre valute basate su crittografia particolarmente influenti come Ethereum, un “crollo” analogo del proprio valore dopo un netto rialzo, a causa sopratutto di una eccessiva disponibilità dei token. Oggi la situazione è diversa, e in meno di un anno Bitcoin ha perso gran parte del valore accumulato negli ultimi anni, sopratutto per motivazioni legate ai contesti socio-economici che sono interconnessi con gli interessi energetici, visto che l’operazione che genera i tokens, denominata mining, richiede un importante quantitativo di energia. Attualmente il valore è di poco superiore a 20 mila dollari.

Bitcoin, quanto varrà tra un mese? Ecco le previsioni sconvolgenti

In un mese comunque le cose possono iniziare a migliorare, sopratutto con il concreto supporto di numerosi investitori che ancora oggi danno grande fiducia alla principale criptovaluta, che è tra le poche che possono contare su un numero limitato di token erogabili, e questo ragionevolmente porta a pensare ad una richiesta sempre elevata. Con lo stabilizzarsi della situazione in Ucraina (almeno si spera), Bitcoin dovrebbe ritornare a riaquisire valore, che già da agosto-settembre dovrebbe superare nuovamente i 27-28 mila euro.