Se vai in Puglia, devi assolutamente visitare questi borghi meravigliosi

Per tutti gli amanti del mare e delle coste della Puglia ci sono valide alternativa per spezzare la routine della vacanza in spiaggia. Una visita nell’entroterra permette infatti di scoprire borghi con paesaggi e scenari di grande bellezza. Una pausa rilassante in luoghi lontani dal turismo di massa, ideale per chi ama fare gite fuori porta e scoprire nuove realtà con ritmi più lenti e distesi.

Cisternino

Un borgo unico, in provincia di Brindisi, stretto tra colline di uliveti e vigneti e arricchito dalla cornice dei trulli: benvenuti a Cisternino. Su questo gradone calcareo che domina la Valle d’Itria, appena entrerai nelle piazzette e nei vicoli, sarai avvolto dal profumo della carne cotta ai fornelli fuori dalle macellerie. Angoli di fascino fra muretti a secco, tetti spioventi e antiche masserie. D’obbligo una fermata alla Torre Grande o alla Chiesa Madre, che custodisce al suo interno il capolavoro rinascimentale della Madonna con Bambino di Stefano di Putignano. Dopo aver attraversato un labirinto di viuzze, ti ritroverai alla Torre dell’Orologio, luogo perfetto per un aperitivo.

Alberobello

È “la capitale dei trulli”, famose costruzioni coniche in pietra, che sono state inserite nel Patrimonio Unesco nel 1996. Queste strutture, realizzate senza malta con la tecnica della muratura a secco, terminano con un pinnacolo decorativo che vuole scacciare le influenze maligne. Passeggiare per Alberobello significa perdersi per stradine tortuose, piccoli negozietti, angoli in cui le donne lavorano i merletti o preparano le orecchiette. Dal belvedere “Balcone di Santa Lucia”, potrai avere una vista d’insieme di questi 1000 trulli situati nel Rione Monti e allineati su 15 vie. Tra le chicche c’è il trullo sovrano, costruito per la famiglia del sacerdote Cataldo Perta.

Otranto

Otranto si presenta come un labirinto di strade acciottolate, fortificazioni antiche e panorami mozzafiato. Situata lungo il mare Adriatico, nella colorata penisola salentina, la città pugliese è anche la più orientale d’Italia. Dopo essersi immersi nel suo centro storico fra case bianche e negozietti, potrai visitare la cattedrale, uno splendido esempio di architettura romanica o potrai ammirare il castello aragonese, costruito per difendersi dai Turchi. Oltre al maniero ci sono le mura, le torri e i sotterranei. Per chi ama il mare, è obbligatorio un tuffo nella Baia dei Turchi, una spiaggia bianca circondata da una pineta e da scogliere di tufo.

Vico del Gargano

Nella provincia di Foggia, si trova un borgo chiamato il “paese dell’amore” che sorge sulle colline, alle spalle della baia di Calenella. Il suo centro storico si è conservato perfettamente e ospita un antico trappeto, che è diventato un museo etnografico. Al suo interno sono conservate antiche macine e diversi strumenti per la produzione dell’olio. Tra le cose più interessanti da vedere il castello e la chiesa Madre della Beata Assunta costruita nei pressi del maniero. All’interno ci sono una navata centrale e due laterali.