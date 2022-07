Il romanticismo ha rappresentato un’importante movimento artistico, musicale, culturale e letterario che inizialmente traeva ispirazione dalle gesta cavalleresche del Medioevo, e nel corso del tempo è diventato una sorta di standard anche “morale” che viene seguito, almeno idealmente e con le dovute differenze, anche nelle relazioni di coppia. Essere romantici significa mantenere un atteggiamento che non bada solo alla concretezza di un rapporto ma che pone grande accento su un modo di comportarsi sentimentale, appassionato. Solitamente i più romantici, secondo lo zodiaco, sono rappresentati dai seguenti segni zodiacali.

Conosci i segni più romantici in assoluto? Sono questi 3!

Pesci

Non stupisce vedere Pesci in lista, che rappresentano l’archetipo del romantico “da film”. Un Pesci non farà mancare nulla al partner o alla persona di cui è innamorato, attenzioni, doni ma in generale diventa pervaso da una sorta di dipendenza che lo porta a voler rendere felice la controparte senza essere “invadente” e fastidioso.

Leone

Per Leone essere romantici è comportarsi in modo tradizionale quando bisogna conquistare qualcuno, ma anche successivamente resta empatico e decisamente attento a tanti piccoli dettagli che solitamente fanno piacere. E’ un tipo che ama fare sorprese, e che è molto espansivo nell’essere romantico.

Cancro

Non esiste amore senza romanticismo per Cancro che spesso mette al primo posto il benessere e la costante ricerca di qualcosa di sentimentalmente “bello” da evidenziare al proprio partner, in maniera assolutamente genuina e non “interessata”, nel senso che non si aspetta niente in cambio. Cancro non comprende le relazioni sentimentali senza una sana dose di romanticismo.